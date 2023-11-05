Как не потерять зубы из-за пародонтита? Спойлер: травяные отвары не помогут

От пародонтита страдают не только дёсны, но и слизистая оболочка полости рта, и опорные связки, на которых держатся зубы. Начинается он так: на зубах скапливаются минеральные отложения, которые постепенно превращаются в твёрдый зубной камень. Под ним бурно размножаются бактерии. Как результат в дёснах образуются углубления — карманы.

По данным ВОЗ, признаки пародонтита — вроде кровоточащих дёсен или неприятного запаха изо рта — встречаются практически у каждого взрослого человека и у 80% детей в мире. Часто такую проблему пытаются решить народными средствами — полосканием травяными отварами, антисептическими растворами и т. п. Но это не работает, предупредили стоматологи.

Алгоритм лечения пародонтита такой:

сначала профессиональная чистка зубов,

через 3 дня после неё скейлинг — очищение пародонтальных карманов от твёрдых отложений с помощью ультразвука,

затем кюретаж — хирургическая операция по очистке карманов и прикорневой части зубов от налёта и твёрдого камня.

Полное заживление после кюретажа занимает 2–3 недели, рассказали врачи «Аргументам и фактам». Дополнительно для здоровья дёсен стоматологи рекомендуют вектор-терапию или плазмолифтинг.

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