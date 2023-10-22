Как не превратить дом в хлев, если нет сил на уборку: 5 правил для сдерживания бардака

По словам специалистки, её методика не поможет привести жильё в идеальное состояние, но сможет сдержать натиск беспорядка и сохранить качество жизни на прежнем уровне. Как это работает? Есть 5 вещей, на которые нужно обратить внимание.

Мусор. Грязная одежда. Грязная посуда. Вещи, у которых есть своё место. Вещи, у которых нет своего места.

А дальше дело за малым:

Нужно пройтись по всей квартире и найти всё, что полетит в мусорку.

Затем совершить ещё кружок почёта и собрать всю грязную одежду и обувь, которые следует постирать.

После этого пройдитесь по дому ещё раз и соберите всю посуду. Сразу её можно не мыть, хотя мелочёвка вроде кружек и тарелок много времени не займёт. А если есть посудомойка, то вообще проблем ноль — загрузите посуду сразу.

Во время следующего круга уберите на свои места те вещи, у которых это место есть.

А дальше обратите внимание на те вещи, у которых места нет, после всех кругов их останется мало и пристроить их куда-нибудь будет несложно.

Удобство этого метода в том, что он простой, а ещё его можно растянуть по времени — не только на весь день, но и даже на неделю. Так будет ощущение, будто точно сделали что-то правильное и хорошее, но при этом потратили 5 минут и совсем не устали.

А для тех, кто и хотел бы прибраться, да лень, есть приятная мотивация — активная уборка снижает риск инфарктов и инсультов. А всё из-за интервальных нагрузок. Для профилактики подойдёт не только мытьё полов, но и подъём по лестнице, а не лифте.