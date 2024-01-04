Как не уехать из-за новогоднего стола в больницу? Не сочетайте эти продукты
Длинные праздники — суровое испытание для организма. Много не самой полезной еды, алкоголь в сочетании с малоподвижным времяпрепровождением — всё это серьёзная угроза для нашей поджелудочной, предупредил к.м.н., гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Причём дойти может даже до госпитализации. По словам врача, чтобы такого не допустить, ни в коем случае нельзя смешивать некоторые продукты.
Тяжесть в животе, газы, диарея и головная боль на утро после застолья — не редкость. Всё потому, что переедания и перепивания берутся из-за того, что мы долго сидим за столом. А от них страдает наша поджелудочная.
В худшем случае это оборачивается острым панкреатитом. Это опасная болезнь, которая не редко требует хирургического вмешательства, процитировала Вялова «Российская газета».
Главная причина острого панкреатита — жирная еда в сочетании с алкоголем. Чтобы съесть меньше вредного и сильно не напиваться во время застолья, врач посоветовал побольше танцевать.
У новогоднего переедания есть и психологическая причина. Вот как на количество съеденного влияет наше эмоциональное состояние.