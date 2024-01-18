Как не угробить желудок на работе? Учёные нашли самую полезную еду для офиса

Исследователи из университетов и научных центров в Токио узнали, что в основном офисные работники от 20 до 75 лет:

берут ланчбоксы из дома; ходят в столовую; едят в ресторанах и кафе; заказывают еду в офис.

Треть работников заказывала еду в офис или брала её навынос, чуть меньше — ели принесённые из дома обеды. Следом за ними по численности шла группа, что ходила в кафе, а самой невостребованной оказалась столовая.

Однако индексу здоровой еды соответствовали обеды тех работников, что не ленились готовить бенто дома, и тех, что ходили в столовую. Ресторанные же обеды и перекусы из кафе навынос оказались менее питательными и полезными.

Ранее стало известно, сколько российские работодатели готовы давать сотрудникам времени на обед. Как говорится, ответ убил.