Опубликовано 18 января 2024, 20:00
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Как не угробить желудок на работе? Учёные нашли самую полезную еду для офиса
Работники офиса ничто не ждут с такой страстью, как времени обеда, — ну, разве что только конец смены. В перерыв можно не только отвлечься от дел и задач, но и подкрепиться. Вот только делать это нужно с умом, чтобы не навредить здоровью в целом и ЖКТ в частности. Что же делать — выяснили японские учёные на примере 620 офисных работников.
Исследователи из университетов и научных центров в Токио узнали, что в основном офисные работники от 20 до 75 лет:
- берут ланчбоксы из дома;
- ходят в столовую;
- едят в ресторанах и кафе;
- заказывают еду в офис.
Треть работников заказывала еду в офис или брала её навынос, чуть меньше — ели принесённые из дома обеды. Следом за ними по численности шла группа, что ходила в кафе, а самой невостребованной оказалась столовая.
Однако индексу здоровой еды соответствовали обеды тех работников, что не ленились готовить бенто дома, и тех, что ходили в столовую. Ресторанные же обеды и перекусы из кафе навынос оказались менее питательными и полезными.
Ранее стало известно, сколько российские работодатели готовы давать сотрудникам времени на обед. Как говорится, ответ убил.