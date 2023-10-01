Здоровье
00:10, 01 октября 2023
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Как не заболеть в офисе? Врач назвал 9 способов защиты от вирусов

Осень — пора простудных заболеваний. На работе заразиться несложно, как в любом помещении со скоплением людей. Врач-терапевт клиник «Атлас» Галина Аксенова рассказала о мерах профилактики в стенах офиса, а также напомнила о главном — что заботиться о своём здоровье нужно круглый. Поэтому основа основ — соблюдение здорового образа жизни с полноценным питанием и качественным сном

Как не заболеть в офисе? Врач назвал 9 способов защиты от вирусов
© Freepik/senivpetro

Профилактика простудных заболеваний в офисе

Специалист порекомендовала придерживаться таких правил:

  1. Проветривать помещение, в котором работаете: достаточно открывать его на 10–15 минут каждые 3–4 часа.

  2. Протирать рабочий стол влажной тряпкой, а ещё лучше — одноразовой, пропитанной антисептическим раствором.

  3. Мыть руки и пользоваться антисептиком каждые 3 часа. Для защиты кожи от воздействия антисептика и воды мажьте руки увлажняющим кремом.

  4. Не трогать лицо грязными руками: микробы с них способны проникнуть в слизистые глаз, носа и рта и спровоцировать начало инфекционного процесса.

  5. Мыть руки после всего, чего касаетесь в общей зоне: например, чайник, микроволновка, дверные ручки.

  6. Не пользоваться вещами коллег, если нет острой необходимости.

  7. Избегать рукопожатий.

  8. Не нажимать кнопки лифта голой рукой: лучше использовать локоть или какой-то предмет, например, шариковую ручки или карандаш.

  9. Промывать нос физиологическим или солевым раствором каждые 3 часа.

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