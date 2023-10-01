Как не заболеть в офисе? Врач назвал 9 способов защиты от вирусов

Осень — пора простудных заболеваний. На работе заразиться несложно, как в любом помещении со скоплением людей. Врач-терапевт клиник «Атлас» Галина Аксенова рассказала о мерах профилактики в стенах офиса, а также напомнила о главном — что заботиться о своём здоровье нужно круглый. Поэтому основа основ — соблюдение здорового образа жизни с полноценным питанием и качественным сном