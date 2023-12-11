Как не забросить спорт зимой? Помогут всего 3 простых действия

Первый совет — ставьте выполнимые цели. Например, заниматься по 10 минут в день. В интернете полно бесплатных коротких тренировок. Выберите те, которые вам нравятся и не вызывают внутреннего протеста.

Второй совет — держите тело в тепле, если занимаетесь на улице. Зимой можно пробовать разные сезонные активности — лыжи, коньки и т.п. Не забывайте носить термобельё и принимать ванну после занятий на улице.

И последнее — вознаграждение. Отблагодарите себя за усилие массажем, новым аксессуаром для тренировок, вкусным и здоровым обедом или чем-то другим, что вам нравится, посоветовали эксперты издания о здоровье.