Как не замёрзнуть этой осенью. 3 продукта, которые греют изнутри

Почему люди вообще мёрзнут? Диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша объяснила, что из-за понижения температуры за бортом страдают в основном:

люди с недобором мышечной массы;

с вегетососудистыми нарушениями;

те, кто неправильно худеет и не получает из пищи белок и другие микроэлементы.

Есть три основных способа согреться с помощью еды, и нет, алкоголь в них не входит.

Острый перец разогревает организм изнутри и иногда даже заставляет потеть. Его можно добавлять в любые блюда. Мясо необходимо из-за белка, причём в любое время года. Но осенью лучше обратить внимание на более жирные виды. Согревающие напитки вроде кофе с молоком или сливками, чая с лимоном, компотов и другого. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что тёплые напитки расширяют сосуды во рту и желудке, туда активнее приливает кровь и создаётся ощущение тепла.

Кстати, по поводу алкоголя. На самом деле он заставляет только сильнее мёрзнуть, поэтому его нельзя пить в холоде. Как работает алкоголь — он сперва расширяет сосуды, вызывая тепло, а затем их сужает, не давая крови поступать в них. Если бахнуть рюмашку на морозе, можно и обморожение получить.