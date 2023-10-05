Как не замёрзнуть этой осенью. 3 продукта, которые греют изнутри
На Москву надвигаются дожди и холод, а во многих регионах России такая погода держится уже давно. Поэтому здесь пригодятся любые способы сохранить крупицы тепла. Разумеется, в первую очередь нужно утеплиться и закутаться во всё, что можно, но ещё неплохо бы скорректировать своё меню. По крайней мере, так советуют медицинские специалисты.
Почему люди вообще мёрзнут? Диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша объяснила, что из-за понижения температуры за бортом страдают в основном:
- люди с недобором мышечной массы;
- с вегетососудистыми нарушениями;
- те, кто неправильно худеет и не получает из пищи белок и другие микроэлементы.
Есть три основных способа согреться с помощью еды, и нет, алкоголь в них не входит.
Острый перец разогревает организм изнутри и иногда даже заставляет потеть. Его можно добавлять в любые блюда.
Мясо необходимо из-за белка, причём в любое время года. Но осенью лучше обратить внимание на более жирные виды.
Согревающие напитки вроде кофе с молоком или сливками, чая с лимоном, компотов и другого. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что тёплые напитки расширяют сосуды во рту и желудке, туда активнее приливает кровь и создаётся ощущение тепла.
Кстати, по поводу алкоголя. На самом деле он заставляет только сильнее мёрзнуть, поэтому его нельзя пить в холоде. Как работает алкоголь — он сперва расширяет сосуды, вызывая тепло, а затем их сужает, не давая крови поступать в них. Если бахнуть рюмашку на морозе, можно и обморожение получить.