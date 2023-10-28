Как недосып отражается на организме? Рассказывает врач
Полноценный и достаточный сон — неспроста одна из составляющих здорового образа жизни. Его недостаток сказывается на всём организме, и, разумеется, не положительно. Больше всего страдают нервная, иммунная и эндокринная системы, рассказала невролог, к. м. н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Специалист объяснила, какие изменения происходят с человеком при дефиците сна.
Последствия недостатка сна
Из-за того, что мозгу не хватит времени, чтобы вывести из организма нейротоксины (вещества с разрушительным для нервных клеток действием), может заболеть голова, появиться тревожность и слабость. В случаях похуже не исключены спутанность сознания, судороги и рвота.
Также ночью мозг перерабатывает и всё пережитое человеком за день. Если сна мало, появляются проблемы эмоций — сложнее держать себя в руках, более острая реакция на внешние раздражители, появляется вспыльчивость.
Страдает и область мозга, ответственная за решение задач и планирование. Человеку куда сложнее поступать рационально, отказаться от желания прикупить что-то, что не собирался, а на работе — соблюдать дедлайны.
Ослабляется иммунная система: недосып способствует развитию воспалительных процессов, а вылечиться от инфекционных болезней типа ОРВИ становится сложнее и дольше.
Происходит гормональный дисбаланс, а в результате — нарушается работа разных систем организма. К примеру, если вырастет уровень кортизола, быстрее износится сердечная мышца, половые железы и печень, плюс усилятся воспалительные процессы.
Сбивается выработка гормонов регулирования аппетита. Мозгу сложнее отслеживать процесс насыщения — соответственно, человек начинает есть больше.
Недостаток сна может привести к нарушению углеводного обмена.
Замедляются процессы восстановления и роста мышц, отметила врач в беседе с «Доктором Питером».
Так что если спать полноценно и достаточно по часам, организм вас отблагодарит. И, кстати, учёные недавно выяснили, что здоровый сон на 22% снижает риск развития депрессии.