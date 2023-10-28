Как недосып отражается на организме? Рассказывает врач

Из-за того, что мозгу не хватит времени, чтобы вывести из организма нейротоксины (вещества с разрушительным для нервных клеток действием), может заболеть голова, появиться тревожность и слабость. В случаях похуже не исключены спутанность сознания, судороги и рвота.

Также ночью мозг перерабатывает и всё пережитое человеком за день. Если сна мало, появляются проблемы эмоций — сложнее держать себя в руках, более острая реакция на внешние раздражители, появляется вспыльчивость.

Страдает и область мозга, ответственная за решение задач и планирование. Человеку куда сложнее поступать рационально, отказаться от желания прикупить что-то, что не собирался, а на работе — соблюдать дедлайны.

Ослабляется иммунная система: недосып способствует развитию воспалительных процессов, а вылечиться от инфекционных болезней типа ОРВИ становится сложнее и дольше.

Происходит гормональный дисбаланс, а в результате — нарушается работа разных систем организма. К примеру, если вырастет уровень кортизола, быстрее износится сердечная мышца, половые железы и печень, плюс усилятся воспалительные процессы.

Сбивается выработка гормонов регулирования аппетита. Мозгу сложнее отслеживать процесс насыщения — соответственно, человек начинает есть больше.

Недостаток сна может привести к нарушению углеводного обмена.