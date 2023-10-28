Здоровье
05:00, 28 октября 2023
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Как недосып отражается на организме? Рассказывает врач

Полноценный и достаточный сон — неспроста одна из составляющих здорового образа жизни. Его недостаток сказывается на всём организме, и, разумеется, не положительно. Больше всего страдают нервная, иммунная и эндокринная системы, рассказала невролог, к. м. н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Специалист объяснила, какие изменения происходят с человеком при дефиците сна.

Как недосып отражается на организме? Рассказывает врач
© Freepik/benzoix

Последствия недостатка сна

  • Из-за того, что мозгу не хватит времени, чтобы вывести из организма нейротоксины (вещества с разрушительным для нервных клеток действием), может заболеть голова, появиться тревожность и слабость. В случаях похуже не исключены спутанность сознания, судороги и рвота.

  • Также ночью мозг перерабатывает и всё пережитое человеком за день. Если сна мало, появляются проблемы эмоций — сложнее держать себя в руках, более острая реакция на внешние раздражители, появляется вспыльчивость.

  • Страдает и область мозга, ответственная за решение задач и планирование. Человеку куда сложнее поступать рационально, отказаться от желания прикупить что-то, что не собирался, а на работе — соблюдать дедлайны.

  • Ослабляется иммунная система: недосып способствует развитию воспалительных процессов, а вылечиться от инфекционных болезней типа ОРВИ становится сложнее и дольше.

  • Происходит гормональный дисбаланс, а в результате — нарушается работа разных систем организма. К примеру, если вырастет уровень кортизола, быстрее износится сердечная мышца, половые железы и печень, плюс усилятся воспалительные процессы.

  • Сбивается выработка гормонов регулирования аппетита. Мозгу сложнее отслеживать процесс насыщения — соответственно, человек начинает есть больше.

  • Недостаток сна может привести к нарушению углеводного обмена.

  • Замедляются процессы восстановления и роста мышц, отметила врач в беседе с «Доктором Питером».

Так что если спать полноценно и достаточно по часам, организм вас отблагодарит. И, кстати, учёные недавно выяснили, что здоровый сон на 22% снижает риск развития депрессии.

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