Как носить маску, чтобы не заразиться ОРВИ? Главные правила

Не носите маску на улице

Маска понадобится в общественных местах и при наличии симптомов болезни (кашля, чихания). Также Волчкова посоветовала носить маску тем, кто ухаживает за больным человеком, чтобы самому не заразиться.

А вот во время занятий спортом маска не нужна. Она будет только мешать дыханию и вентиляции лёгких. Здоровым людям во время прогулок в парке или просто по улице маска тоже ни к чему, подчеркнула доктор медицинских наук в беседе с «Аргументами и фактами».

Не ходите весь день в одной маске

Носить одну маску лучше не более 2 часов, после чего её нужно заменить, сказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Но если человек много кашляет или маска у него сыреет из-за особенностей дыхания, менять её следует чаще.

Избавляться от использованной маски нужно так: аккуратно взять её за края, снять, не касаясь внутреннего слоя, и выбросить. Одноразовые маски нельзя стирать и повторно использовать.

При этом врачи подчёркивают, что маска не даёт идеальную защиту от ОРВИ, тем более вирусных. Но сократить вирусную нагрузку в организме, то есть не допустить попадания в него большого количества вирусов, она вполне может. По крайней мере, это спасёт от тяжёлой формы болезни.

Совсем маленьким детям маска не нужна

Дети старше 12 лет могут использовать маски так же, как и взрослые, но детям младше 5 лет, их надевать не рекомендуется, сказал Тимаков. В возрасте от 6 до 11 лет следует носить маску только в тех местах, где инфекция массово распространяется.