Как обезвредить продукты, вызывающие рак? Готовить надо уметь
Россиян все врачи пугают страшными канцерогенами, которые могут вызвать рак, а содержатся они во многих продуктах, и кажется, что от них не спрятаться не скрыться. Однако их количество в жизни можно значительно сократить, а вместе с ними — и риск развития онкологии, если придерживаться простых правил, о которых и рассказали специалисты из Роскачества.
Канцерогены — это такие вещества, которые вызывают рак. Они содержатся в продуктах питания и проявляются во время их приготовления и консервирования, а ещё когда они начинают портиться. В основном речь идёт о мясе, особенно вяленом, сушёном и консервированном.
Как уменьшить количество канцерогенов?
- Готовить нужно не на сильном огне в масле, а на медленном. И лучше вообще не жарить, а запекать, тушить, готовить на пару или отваривать.
- Шашлык или барбекю тоже не так безопасны, несмотря на отсутствие масла. Обугленное мясо так же опасно, поэтому почаще переворачивайте его. К тому же капающий на угли жир выделяет канцерогены, поэтому выбирайте постное мясо.
- Красное мясо и молочные продукты с насыщенными жирами должны составлять не более 10% рациона, иначе это может привести к ожирению, а это прямая дорога к развитию рака.
- Количество сладких или подслащённых напитков нужно ограничить по той же причине.
- Растительное масло храните в прохладном темном месте и герметично закрытым.
- Если продукт пахнет или выглядит заплесневелым, не ешьте его.
- Откажитесь от алкоголя или сократите его. Мужчинам можно не более 210 г алкоголя в неделю, а женщинам — не более 140. При этом два дня в неделю должны быть полностью трезвыми. Но стоит помнить, что 10 г алкоголя в день повышают риск развития рака на 4–25%.
При этом есть целый список запрещённых пищевых добавок, которые опасны для здоровья, но могут встречаться в продуктах питания. Ознакомиться с ним можно здесь.