Как обезвредить продукты, вызывающие рак? Готовить надо уметь

Канцерогены — это такие вещества, которые вызывают рак. Они содержатся в продуктах питания и проявляются во время их приготовления и консервирования, а ещё когда они начинают портиться. В основном речь идёт о мясе, особенно вяленом, сушёном и консервированном.

Как уменьшить количество канцерогенов?

Готовить нужно не на сильном огне в масле, а на медленном. И лучше вообще не жарить, а запекать, тушить, готовить на пару или отваривать. Шашлык или барбекю тоже не так безопасны, несмотря на отсутствие масла. Обугленное мясо так же опасно, поэтому почаще переворачивайте его. К тому же капающий на угли жир выделяет канцерогены, поэтому выбирайте постное мясо. Красное мясо и молочные продукты с насыщенными жирами должны составлять не более 10% рациона, иначе это может привести к ожирению, а это прямая дорога к развитию рака. Количество сладких или подслащённых напитков нужно ограничить по той же причине. Растительное масло храните в прохладном темном месте и герметично закрытым. Если продукт пахнет или выглядит заплесневелым, не ешьте его. Откажитесь от алкоголя или сократите его. Мужчинам можно не более 210 г алкоголя в неделю, а женщинам — не более 140. При этом два дня в неделю должны быть полностью трезвыми. Но стоит помнить, что 10 г алкоголя в день повышают риск развития рака на 4–25%.

При этом есть целый список запрещённых пищевых добавок, которые опасны для здоровья, но могут встречаться в продуктах питания. Ознакомиться с ним можно здесь.