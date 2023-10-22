Как облегчить себе похмелье? Придётся правильно пить

Надо понимать, что развитие похмелья и его интенсивность прямо пропорционально количеству выпитого. Чем меньше этанола попадёт в организм, тем меньше навредят продукты его распада. В умеренном количестве этанол легко выводится без всяких последствий, отметил эксперт.

В процессе производства спиртного образуются конгенеры — химические соединения, которые обеспечивают напиткам только им присущий вкус и аромат. Как и этанол, они тоже токсичные. В тёмных напитках — бренди, коньяке, красном вине, виски (особенно бурбоне), роме и текиле — больше конгенеров. В джине, водке, чаче, шнапсе, белом вине, самогоне и пиве — меньше. Впрочем, это не значит, что на эти напитки можно налегать сильнее.

Печень лучше подготовить к застолью с алкоголем, за час-полтора до него выпив рюмку водки или бокал пива. Тогда орган заранее начнёт вырабатывать ферменты, нужные для расщепления алкоголя, сказал Лебедев порталу «Страсти».

И, конечно, не стоит пить на голодный желудок. Да и во время застолья следует хорошенько закусывать. Лучше чем-то лёгким — подойдут нежирное мясо и рыба, овощи и салаты из них, винегрет, квашеная капуста, солёные огурцы.

С похмельем более-менее понятно. А как быть с ещё одним последствием возлияний — перегаром? Жвачка в таких случаях не помогает. Но выход всё-таки есть.