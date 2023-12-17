Как остаться без либидо? Врач назвала продукты, понижающие его до нуля

Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, некоторые продукты влияют на выработку гормонов, которые нужны для усиления либидо, а некоторые, наоборот, ослабляют его. Для хорошего вечера мужчинам нужно повышать уровень тестостерона, а женщинам — тестостерона, эстрогена и пролактина.

Какие продукты мешают выработке тестостерона?

Содержащие триптофан — аминокислоту, которая помогает крепкому и здоровому сну. Она есть в яйцах, молочных продуктах, индейке, финиках, кедровых орехах и арахисе. Содержащие сою (тофу, соевое мясо и другое). Содержащие дрожжи (выпечка, квас, пиво и прочее). Содержащие хинин (горькие тоники и все в таком духе). Злаковые. Бобовые (фасоль, горох, чечевица). Белый хлеб. Конфеты, батончики и плитки из молочного шоколада. Сладкие напитки. Соленья, копчёности, консервы. Фастфуд. Алкоголь (5 банок пива снижают уровень тестостерона на 25%). Кофе. Солодка. Мята. Бисфенол A (BPA) — строго говоря, это не продукт, а химическое вещество, которое добавляют в пластиковые контейнеры и посуду, чтобы та не разбивалась. Это вещество при долгом контакте может способствовать не только снижению гормонов, но и бесплодию, причем у обоих полов.

Дефицит клетчатки мешает выводить мешающие либидо фитоэстрогены, поэтому, если хочется усилить половое влечение, нужно есть фрукты и овощи.

Но не всегда высокий уровень либидо — это хорошо. Оказалось, это может быть одним из признаков шизофрении. Как понять, это оно или просто здоровый организм хочет размножаться? О дополнительных симптомах заболевания рассказал андролог Шварц.