Здоровье
08:00, 17 декабря 2023
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Как остаться без либидо? Врач назвала продукты, понижающие его до нуля

В народе давно ходят списки продуктов, на которые хорошо бы налегать, если планируется вечер со второй половинкой, например морепродукты, авокадо и острые специи. Однако есть и продукты с обратным эффектом. О них рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. Оказалось, что список немалый, но с ним приходится считаться.

Как остаться без либидо? Врач назвала продукты, понижающие его до нуля
© Milada Vigerova / Unsplash

Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, некоторые продукты влияют на выработку гормонов, которые нужны для усиления либидо, а некоторые, наоборот, ослабляют его. Для хорошего вечера мужчинам нужно повышать уровень тестостерона, а женщинам — тестостерона, эстрогена и пролактина.

Какие продукты мешают выработке тестостерона?

  1. Содержащие триптофан — аминокислоту, которая помогает крепкому и здоровому сну. Она есть в яйцах, молочных продуктах, индейке, финиках, кедровых орехах и арахисе.
  2. Содержащие сою (тофу, соевое мясо и другое).
  3. Содержащие дрожжи (выпечка, квас, пиво и прочее).
  4. Содержащие хинин (горькие тоники и все в таком духе).
  5. Злаковые.
  6. Бобовые (фасоль, горох, чечевица).
  7. Белый хлеб.
  8. Конфеты, батончики и плитки из молочного шоколада.
  9. Сладкие напитки.
  10. Соленья, копчёности, консервы.
  11. Фастфуд.
  12. Алкоголь (5 банок пива снижают уровень тестостерона на 25%).
  13. Кофе.
  14. Солодка.
  15. Мята.
  16. Бисфенол A (BPA) — строго говоря, это не продукт, а химическое вещество, которое добавляют в пластиковые контейнеры и посуду, чтобы та не разбивалась. Это вещество при долгом контакте может способствовать не только снижению гормонов, но и бесплодию, причем у обоих полов.

Дефицит клетчатки мешает выводить мешающие либидо фитоэстрогены, поэтому, если хочется усилить половое влечение, нужно есть фрукты и овощи.

Но не всегда высокий уровень либидо — это хорошо. Оказалось, это может быть одним из признаков шизофрении. Как понять, это оно или просто здоровый организм хочет размножаться? О дополнительных симптомах заболевания рассказал андролог Шварц.

Автор:Ника Белова
Редакция
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