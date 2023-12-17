Как остаться без либидо? Врач назвала продукты, понижающие его до нуля
В народе давно ходят списки продуктов, на которые хорошо бы налегать, если планируется вечер со второй половинкой, например морепродукты, авокадо и острые специи. Однако есть и продукты с обратным эффектом. О них рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. Оказалось, что список немалый, но с ним приходится считаться.
Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, некоторые продукты влияют на выработку гормонов, которые нужны для усиления либидо, а некоторые, наоборот, ослабляют его. Для хорошего вечера мужчинам нужно повышать уровень тестостерона, а женщинам — тестостерона, эстрогена и пролактина.
Какие продукты мешают выработке тестостерона?
- Содержащие триптофан — аминокислоту, которая помогает крепкому и здоровому сну. Она есть в яйцах, молочных продуктах, индейке, финиках, кедровых орехах и арахисе.
- Содержащие сою (тофу, соевое мясо и другое).
- Содержащие дрожжи (выпечка, квас, пиво и прочее).
- Содержащие хинин (горькие тоники и все в таком духе).
- Злаковые.
- Бобовые (фасоль, горох, чечевица).
- Белый хлеб.
- Конфеты, батончики и плитки из молочного шоколада.
- Сладкие напитки.
- Соленья, копчёности, консервы.
- Фастфуд.
- Алкоголь (5 банок пива снижают уровень тестостерона на 25%).
- Кофе.
- Солодка.
- Мята.
- Бисфенол A (BPA) — строго говоря, это не продукт, а химическое вещество, которое добавляют в пластиковые контейнеры и посуду, чтобы та не разбивалась. Это вещество при долгом контакте может способствовать не только снижению гормонов, но и бесплодию, причем у обоих полов.
Дефицит клетчатки мешает выводить мешающие либидо фитоэстрогены, поэтому, если хочется усилить половое влечение, нужно есть фрукты и овощи.
Но не всегда высокий уровень либидо — это хорошо. Оказалось, это может быть одним из признаков шизофрении. Как понять, это оно или просто здоровый организм хочет размножаться? О дополнительных симптомах заболевания рассказал андролог Шварц.