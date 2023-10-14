Россиянам рассказали, когда гнев — это уже симптом

Издание отметило, что гнев и раздражительность действительно могут сигнализировать о нарушениях в работе нервной системы. При сочетании с некоторыми другими симптомами речь может идти о расстройстве психики. Вот эти тревожные звоночки:

ухудшение памяти;

потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее;

подозрительность;

замкнутость.

Эти симптомы могут быть первым признаком тревожного и биполярного расстройств, шизофрении или депрессии. Так что при подозрениях лучше обратиться к врачу.

В то же время лёгкие приступы гнева могут быть связаны и с более безобидными, но, тем не менее, тоже значимыми вещами. Среди них:

недостаток сна;

нехватка солнечного света;

избыток сладкого в рационе;

большие физические нагрузки;

гормональный сбой;

отказ от сигарет и алкоголя.

Но в целом даже здоровым людям от стрессовых ситуаций никуда не убежать. Вот несколько техник, которые помогут снять напряжение.