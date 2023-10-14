Здоровье
05:00, 14 октября 2023
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Россиянам рассказали, когда гнев — это уже симптом

В современном мире стрессу подвержен абсолютно каждый. Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, когда нервной системе приходится включиться в процесс и «поработать». При этом те же гнев или раздражительность могут говорить о серьёзном расстройстве психики. Как отличить одно от другого и вовремя распознать проблему, узнала Общественная служба новостей.

Россиянам рассказали, когда гнев — это уже симптом
© Freepik

Издание отметило, что гнев и раздражительность действительно могут сигнализировать о нарушениях в работе нервной системы. При сочетании с некоторыми другими симптомами речь может идти о расстройстве психики. Вот эти тревожные звоночки:

  • ухудшение памяти;
  • потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее;
  • подозрительность;
  • замкнутость.

Эти симптомы могут быть первым признаком тревожного и биполярного расстройств, шизофрении или депрессии. Так что при подозрениях лучше обратиться к врачу.

В то же время лёгкие приступы гнева могут быть связаны и с более безобидными, но, тем не менее, тоже значимыми вещами. Среди них:

  • недостаток сна;
  • нехватка солнечного света;
  • избыток сладкого в рационе;
  • большие физические нагрузки;
  • гормональный сбой;
  • отказ от сигарет и алкоголя.

Но в целом даже здоровым людям от стрессовых ситуаций никуда не убежать. Вот несколько техник, которые помогут снять напряжение.

Редакция
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