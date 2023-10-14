Россиянам рассказали, когда гнев — это уже симптом
В современном мире стрессу подвержен абсолютно каждый. Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, когда нервной системе приходится включиться в процесс и «поработать». При этом те же гнев или раздражительность могут говорить о серьёзном расстройстве психики. Как отличить одно от другого и вовремя распознать проблему, узнала Общественная служба новостей.
Издание отметило, что гнев и раздражительность действительно могут сигнализировать о нарушениях в работе нервной системы. При сочетании с некоторыми другими симптомами речь может идти о расстройстве психики. Вот эти тревожные звоночки:
- ухудшение памяти;
- потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее;
- подозрительность;
- замкнутость.
Эти симптомы могут быть первым признаком тревожного и биполярного расстройств, шизофрении или депрессии. Так что при подозрениях лучше обратиться к врачу.
В то же время лёгкие приступы гнева могут быть связаны и с более безобидными, но, тем не менее, тоже значимыми вещами. Среди них:
- недостаток сна;
- нехватка солнечного света;
- избыток сладкого в рационе;
- большие физические нагрузки;
- гормональный сбой;
- отказ от сигарет и алкоголя.
Но в целом даже здоровым людям от стрессовых ситуаций никуда не убежать. Вот несколько техник, которые помогут снять напряжение.