Как перекусы мешают терять вес? Всё дело в том, когда вы едите

Неприятными последствиями перекусов перед сном, по словам Берри, неизбежно будет увеличение веса, замедление сжигания калорий и даже повышенный голод на следующий день.

Вот как это работает. Приём пищи поздно вечером нарушает циркадные ритмы, и организм начинает по-другому реагировать на еду, отметила Берри. То есть даже если вы съедите на ночь условно полезные орехи, фрукты или овощи, а не мороженое и печенье, негативные последствия позднего перекуса всё равно будут.

Кроме того, еда на ночь приводит к снижению уровня гормона лептина, который отвечает за чувство сытости. Так что на следующий день вы можете проснуться с адским чувством голода.

Конечно, если вы проголодались после ужина, лучше разок съесть что-то менее вредное вроде горсти орехов или греческого йогурта. Другое дело, если вы категорически не хотите менять чипсы на миндаль перед сном.

В этом случае Берри рекомендовала пересмотреть состав своего ужина. Он должен быть достаточно питательным и сытным, чтобы до отхода ко сну вам уже не хотелось есть, сказала она изданию Daily Mail. Например, можно добавить в этот приём пищи овощи, приготовленные с травами и специями, жирную рыбу, авокадо и оливковое масло.

Ещё одно модное увлечение сторонников ЗОЖ — протеиновые сладости. Вроде и десерт, а вроде бы и полезный. Но только если есть его правильно.