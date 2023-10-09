Как перекусы мешают терять вес? Всё дело в том, когда вы едите
Все знают формулу здорового снижения веса: здоровое питание плюс физическая активность. Причём, если вы разок пропустите тренировку или съедите шоколадку в обед, это не обнулит ваши успехи. Но есть одна распространённая привычка, которая точно может мешать вам сбрасывать вес. Это поздние перекусы, причём даже полезными продуктами, заявила главный научный сотрудник медицинской компании ZOE доктор Сара Берри.
Неприятными последствиями перекусов перед сном, по словам Берри, неизбежно будет увеличение веса, замедление сжигания калорий и даже повышенный голод на следующий день.
Вот как это работает. Приём пищи поздно вечером нарушает циркадные ритмы, и организм начинает по-другому реагировать на еду, отметила Берри. То есть даже если вы съедите на ночь условно полезные орехи, фрукты или овощи, а не мороженое и печенье, негативные последствия позднего перекуса всё равно будут.
Кроме того, еда на ночь приводит к снижению уровня гормона лептина, который отвечает за чувство сытости. Так что на следующий день вы можете проснуться с адским чувством голода.
Конечно, если вы проголодались после ужина, лучше разок съесть что-то менее вредное вроде горсти орехов или греческого йогурта. Другое дело, если вы категорически не хотите менять чипсы на миндаль перед сном.
В этом случае Берри рекомендовала пересмотреть состав своего ужина. Он должен быть достаточно питательным и сытным, чтобы до отхода ко сну вам уже не хотелось есть, сказала она изданию Daily Mail. Например, можно добавить в этот приём пищи овощи, приготовленные с травами и специями, жирную рыбу, авокадо и оливковое масло.
Ещё одно модное увлечение сторонников ЗОЖ — протеиновые сладости. Вроде и десерт, а вроде бы и полезный. Но только если есть его правильно.