Как перестать есть при любом удобном случае? У врача есть пара советов
Кому не хочется вечером заточить что-нибудь вкусненькое перед телевизором? Да и кто откажется от классического попкорна в кинотеатре? Ответ прост: не странные люди, а те, кто следит за своим здоровьем. Как пополнить их число и перестать постоянно тянуть руку за бутером или снеком, рассказала специалист, врач-эндокринолог Анна Беляева.
По словам эндокринолога клиники «К+31» Анны Беляевой, чтобы перестать постоянно искать вокруг себя еду, которая плохо лежит, нужно сперва разобраться, что толкает на эти поиски — физический голод или эмоциональный.
Физический голод приходит медленно, и первое время его даже можно отодвигать и игнорировать.
Утолить его можно чем угодно.
После приёма пищи чувство вины не возникает.
Эмоциональный голод сваливается как снег на голову.
Убрать его может лишь определённый продукт (просыпаешься ночью с мыслью, что хочешь селёдки, — это оно).
А стоит съесть желаемое, как эйфория не приходит и есть ощущение, будто где-то ошибся.
Как перестать постоянно перекусывать
- Нужен план питания с чётким указанием, сколько раз в день можно есть. Обычно в нём указывают 3 основных приёма пищи и 1 перекус.
- На кухню стоит заходить только ради приёмов пищи по плану, в остальное время её стоит игнорировать, чтобы случайно не поддаться соблазну.
- У каждого приёма пищи есть временные границы, а именно начало и конец.
- Во время еды нужно убрать подальше все средства привлечения внимания вроде телефона, ноутбука или книги. Есть только вы и еда.
- Торопиться никуда не нужно, лучше прочувствуйте всю суть поглощаемой еды.
Техника замедления
- Выдержите небольшую паузу прежде чем садиться за стол. За это время можно:
- сервировать стол;
- полюбоваться красивой подачей, видом и ароматом блюда;
- подумать о полезных ингредиентах, содержащихся в блюде;
- сделать фото еды,
- поблагодарить того, кто помогал готовить, собирать, выращивать еду.
На приём пищи должно уходить не менее 20 минут, и это с учётом того, что в поле зрения нет никакого фильма или сериала. Если едите в общественном месте, можно найти самого неспешного человека и есть в его темпе.
Не бросить диету помогает разнообразие, поэтому врач посоветовала каждый раз в магазине брать новые виды овощей, фруктов и прочего.