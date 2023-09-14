Как перестать тревожиться? Откажитесь от одной привычки по утрам

Правило цифрового детокса

Так называемый цифровой детокс позволяет человеку стабилизировать своё психоэмоциональное состояние, сказала Крашкина РИАМО. Современные люди не отлипают от своих смартфонов — сидят в соцсетях, словно губка впитывают ненужную им информацию, смотрят видео и т. д.

Человек может часами скролить ленту новостей. Психологи объясняют этот феномен так: у тревожного человека непрекращающееся потребление информации создаёт ложное ощущение контроля. На деле же тревожность только усиливается.

Суть цифрового детокса состоит в том, чтобы хотя бы на время вырвать себя из этого состояния и не превратиться в невротика. Вот какое правило посоветовала соблюдать психотерапевт:

не пользоваться смартфоном, компьютером и другими гаджетами за час до сна и сразу после пробуждения утром.

В первую очередь правило касается социальных сетей и новостного контента, подчеркнула Крашкина. Чем можно заняться? Да любым видом нецифрового досуга. Лучше если это будет прогулка на свежем воздухе или любая другая физическая активность.

Дыхательное упражнение для тревожных

Помните совет глубже дышать при виде чего-то ужасного? Он имеет смысл, потому что спокойное глубокое дыхание действительно помогает человеку сдерживать пульс и не терять самообладание. Чтобы погасить на месте приступ тревоги, врач посоветовала делать следующее дыхательное упражнение:

посчитайте в уме до 4 и затем вдохните,

потом посчитайте до 2 и задержите дыхание,

далее досчитайте до 6 и выдохните.

Как объяснила врач, когда человек глубоко дышит или двигается, его мозг выполняет однотипные действия и перестаёт зацикливаться на чем-то страшном. Поэтому упражнение помогает расслабиться.

Записывайте свои эмоции

Действенный способ стать менее тревожным — записывать свои эмоции в дневник. Этот метод позволяет дистанцироваться от собственного «я», взглянуть на то, что вас тревожит, как бы со стороны.

«Подробно распишите, что вы чувствуете: что вызывает тревогу, как страх ощущается в теле. Отметьте, о чем вы думали и что делали в момент, когда почувствовали себя плохо. Так вы обнаружите причины, почему вы начинаете тревожиться, и убеждения, которые подпитывают страх», — порекомендовала врач.

Как стать спокойнее

Тревожность возникает не на пустом месте. Часто сам образ жизни человека превращает его в невротика. Врач-невролог Галина Данилевская дала несколько советов, которые помогут стать поспокойнее:

Научитесь принимать решения. Помните, если вы ошибитесь, то всегда сможете вернуться и выбрать что-то иное.

Заведите привычку планировать свои дни. У планирования есть важная психологическая функция — устранение неопределённости.

Откажитесь от вредных привычек.

Займитесь спортом или физкультурой.

Начните хорошо высыпаться, чтобы ясно мыслить и принимать правильные решения.

Обратитесь к врачу. Неврологи и психотерапевты не зря свой хлеб едят — пользуйтесь их помощью.

Ну и не забываем о питании, ведь еда прямо влияет на наше психологическое состояние. Какие продукты полезны от стресса и тревоги — узнаете здесь.