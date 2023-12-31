04:00, 31 декабря 2023
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Как пережить новогоднее застолье? Врач назвал 8 лайфхаков
Во время праздничного ужина глаза точно будут разбегаться, а руки — тянуться то к миллиону майонезных салатов, то к мясному блюду, то к разнообразному алкоголю. Но потом наутро никакие ферменты и минералка не спасут здоровье, поэтому лучше заранее просто не совершать роковые ошибки. Эндокринолог Олег Хохунов 8 лайфхаков, которые помогут пережить торжество.
По словам врача, чтобы утром 1 января проснуться в адекватном состоянии, нужно всего лишь пойти на несколько компромиссов со своим здоровьем. И вот главные из них:
1. Не голодайте 31 декабря
- Если весь день убираться, готовить или бегать по гостям, то застолье сильно отодвинется по времени, и в итоге плотный ужин упадёт кирпичом в желудок, навредив организму.
- Нужно нормально позавтракать, легко пообедать и поужинать, чтобы не накинуться на праздничную еду.
- Если сесть голодным за празднование, можно быстро опьянеть. Перед возлияниями можно съесть бутерброд с маслом — оно будет обволакивать желудок и помешает всасыванию алкоголя.
2. Замените ингредиенты на менее вредные
- В оливье можно положить рыбу или диетическое мясо вроде курицы, индейки, телятины или говядины, но не колбасу, свежие огурцы вместо солёных, а заправить салат сметаной 10−15%, а не майонезом.
- Бутерброды лучше делать на хлебцах, хлебе с отрубями или из ржаной муки, а не на батоне.
- Холодец стоит делать на нежирном мясе, тогда он будет совершенно безобидным.
3. Откажитесь от классических блюд
- Лучше не делать традиционные вредные салаты вроде селёдки под шубой или мимозы, а заменить их овощными салатами с зеленью и креветками.
- Но если никак — то постарайтесь есть вредные салаты в очень скромном количестве.
4. Налегайте на овощи и фрукты
- Овощи и фрукты легче перевариваются, к тому же богаты клетчаткой и антиоксидантами.
- За ужином хорошо ещё принять пару таблеток с ферментами, чтобы пищеварение шло без перебоев.
- Если напал жор и хочется что-то пожевать, то можно поесть овощные палочки со сметанным соусом.
5. Запекайте на решётке
- Жарить вторые блюда совсем нельзя, можно только тушить или запекать.
- Но и запекать нужно не на противне, а не решётке, чтобы весь возможный жир стекал в поддон. Налейте туда немного воды, чтобы мясо было посочнее.
6. Избегайте жирного мяса
- Среди горячих блюд не должно быть свинины под майонезной шапкой или утки с курицей.
- Их можно заменить телятиной в луково-брусничном соусе, индейкой, крольчатиной или нежирной рыбой.
7. Не смешивайте алкоголь
- Лучше совсем отказаться от спиртного.
- Если невозможно — выбирайте алкоголь с низким градусом и без газа, например, натуральное белое сухое вино.
- В крайнем случае пейте, что обычно пьёте, но не смешивайте, особенно шампанское с водкой. Выберите один напиток и придерживайтесь своего выбора до конца.
8. Не доедайте салаты утром
- Для этого придётся приготовить не 10 видов, а всего парочку, и не в кастрюле для холодца, а в более скромной посуде.
- 1 января нужно легко позавтракать, лучше всего — молоком с хлопьями или с отрубями. Обед и ужин можно есть как обычно, но хорошо бы не устраивать зажировку, а поактивничать, например, пойти на прогулку.
Если всё же не получилось избежать ошибок и новогодний жор случился, то вот здесь диетолог рассказывала, как прийти в себя после праздников.