Как пережить новогоднее застолье? Врач назвал 8 лайфхаков

По словам врача, чтобы утром 1 января проснуться в адекватном состоянии, нужно всего лишь пойти на несколько компромиссов со своим здоровьем. И вот главные из них:

1. Не голодайте 31 декабря

Если весь день убираться, готовить или бегать по гостям, то застолье сильно отодвинется по времени, и в итоге плотный ужин упадёт кирпичом в желудок, навредив организму.

Нужно нормально позавтракать, легко пообедать и поужинать, чтобы не накинуться на праздничную еду.

Если сесть голодным за празднование, можно быстро опьянеть. Перед возлияниями можно съесть бутерброд с маслом — оно будет обволакивать желудок и помешает всасыванию алкоголя.

2. Замените ингредиенты на менее вредные

В оливье можно положить рыбу или диетическое мясо вроде курицы, индейки, телятины или говядины, но не колбасу, свежие огурцы вместо солёных, а заправить салат сметаной 10−15%, а не майонезом.

можно положить рыбу или диетическое мясо вроде курицы, индейки, телятины или говядины, но не колбасу, свежие огурцы вместо солёных, а заправить салат сметаной 10−15%, а не майонезом. Бутерброды лучше делать на хлебцах, хлебе с отрубями или из ржаной муки, а не на батоне.

лучше делать на хлебцах, хлебе с отрубями или из ржаной муки, а не на батоне. Холодец стоит делать на нежирном мясе, тогда он будет совершенно безобидным.

3. Откажитесь от классических блюд

Лучше не делать традиционные вредные салаты вроде селёдки под шубой или мимозы, а заменить их овощными салатами с зеленью и креветками.

Но если никак — то постарайтесь есть вредные салаты в очень скромном количестве.

4. Налегайте на овощи и фрукты

Овощи и фрукты легче перевариваются, к тому же богаты клетчаткой и антиоксидантами.

За ужином хорошо ещё принять пару таблеток с ферментами, чтобы пищеварение шло без перебоев.

Если напал жор и хочется что-то пожевать, то можно поесть овощные палочки со сметанным соусом.

5. Запекайте на решётке

Жарить вторые блюда совсем нельзя, можно только тушить или запекать.

Но и запекать нужно не на противне, а не решётке, чтобы весь возможный жир стекал в поддон. Налейте туда немного воды, чтобы мясо было посочнее.

6. Избегайте жирного мяса

Среди горячих блюд не должно быть свинины под майонезной шапкой или утки с курицей.

Их можно заменить телятиной в луково-брусничном соусе, индейкой, крольчатиной или нежирной рыбой.

7. Не смешивайте алкоголь

Лучше совсем отказаться от спиртного.

Если невозможно — выбирайте алкоголь с низким градусом и без газа, например, натуральное белое сухое вино.

В крайнем случае пейте, что обычно пьёте, но не смешивайте, особенно шампанское с водкой. Выберите один напиток и придерживайтесь своего выбора до конца.

8. Не доедайте салаты утром

Для этого придётся приготовить не 10 видов, а всего парочку, и не в кастрюле для холодца, а в более скромной посуде.

1 января нужно легко позавтракать, лучше всего — молоком с хлопьями или с отрубями. Обед и ужин можно есть как обычно, но хорошо бы не устраивать зажировку, а поактивничать, например, пойти на прогулку.

Если всё же не получилось избежать ошибок и новогодний жор случился, то вот здесь диетолог рассказывала, как прийти в себя после праздников.