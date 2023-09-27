Как почистить лёгкие дома? Врач назвал 6 верных способов

По словам специалиста, отмахиваться от своего состояния нельзя, особенно пристально нужно следить за лёгкими, потому что проблемы в их работе могут привести в лучшем случае к плохому самочувствию, а в худшем — к тяжёлым изменениям метаболизма. И как же тогда можно помочь лёгким?

Дыхательная гимнастика (нужно глубоко вдыхать и выдыхать, запуская усиленную циркуляцию воздуха в лёгких. В Сети можно найти разные виды гимнастик, заодно и помедитировать можно, чтобы избавиться от стресса).

Дыхание поочерёдно одной ноздрёй (это упражнение нужно делать по 15 минут в день, оно тоже помогает от стресса).

Ингаляция помогает от мокроты.

Противовоспалительные и антимикробные эфирные масла (эвкалиптовое или чайного дерева) подойдут для ингаляций.

Сбалансированное питание с антиоксидантами вроде фруктов, овощей, орехов и зелёного чая.

Травяные чаи (с шалфеем, зверобоем и подорожником) тоже позитивно влияют на состояние лёгких.

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