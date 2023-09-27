Здоровье
20:25, 27 сентября 2023
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Как почистить лёгкие дома? Врач назвал 6 верных способов

После эпидемии коронавируса многие россияне остались с разной степенью повреждения лёгких, поэтому теперь приходится относиться к своему организму с особым вниманием и поддерживать его работу. Для этого хорошо бы регулярно очищать лёгкие, а как это сделать — рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Прелесть в том, что это можно делать самостоятельно в домашних условиях.

Как почистить лёгкие дома? Врач назвал 6 верных способов
© Freepik

По словам специалиста, отмахиваться от своего состояния нельзя, особенно пристально нужно следить за лёгкими, потому что проблемы в их работе могут привести в лучшем случае к плохому самочувствию, а в худшем — к тяжёлым изменениям метаболизма. И как же тогда можно помочь лёгким?

  • Дыхательная гимнастика (нужно глубоко вдыхать и выдыхать, запуская усиленную циркуляцию воздуха в лёгких. В Сети можно найти разные виды гимнастик, заодно и помедитировать можно, чтобы избавиться от стресса).
  • Дыхание поочерёдно одной ноздрёй (это упражнение нужно делать по 15 минут в день, оно тоже помогает от стресса).
  • Ингаляция помогает от мокроты.
  • Противовоспалительные и антимикробные эфирные масла (эвкалиптовое или чайного дерева) подойдут для ингаляций.
  • Сбалансированное питание с антиоксидантами вроде фруктов, овощей, орехов и зелёного чая.
  • Травяные чаи (с шалфеем, зверобоем и подорожником) тоже позитивно влияют на состояние лёгких.

Ещё для здоровья лёгких полезно:

  • проветривать жильё;
  • избегать пассивного курения;
  • проводить больше времени в местах с чистым воздухом, например, на природе.
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