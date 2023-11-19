Как поднять уровень мелатонина без таблеток. Доказанные методы

Мелатонин, это основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма и активный антиоксидантный агент.

Как поднять и снизить уровень мелатонина без таблеток

Мелатонин можно получить извне: аминокислота триптофан, из которой он производится, содержится в растительных и животных белках. Сыр, мясо (особенно птица), орехи и семена, соя, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, грибы — продукты с высоким её содержанием, поэтому диетологи рекомендуют регулярно есть их для того, чтобы не испытывать проблем с настроением и сном. Также мелатонин содержится в киви, вишне и черешне.

Чтобы легче заснуть, за один-два часа до сна лучше не трогать гаджеты и приглушить свет в доме — яркие лампы (6000 К) и особенно синее свечение не дают эпифизу нормально синтезировать мелатонин. На ночь лучше не оставлять включёнными ночники и другие источники света (например, системный блок компьютера).

Негативно на уровень гормона сна влияют курение, увлечение кофе и алкоголем (особенно перед сном), приём некоторых лекарств (например, противоэпилептическое средство карбамазепин, противотуберкулёзный антибиотик рифампицин).

Биологи из университета штата Колорадо в Боулдере (США) в 2015 году публиковали научную статью, в которой заявили, что одна чашка кофе перед сном «замораживает» выработку мелатонина примерно на 40 минут.

Проверить уровень гормона в организме можно, если сдать специальный анализ слюны (ночная порция) или плазму крови.

Миф о мелатонине

Некоторые блогеры и «биохакеры», продвигающие «личную продуктивность», обещают, что гормон поможет отрегулировать давление, купировать психические расстройства, тревогу и боль, а также оказать «мощное антиоксидантное действие». Всё это не имеет под собой стопроцентных доказательств.

Самые опасные обещания касаются онкологии: якобы мелатонин может влиять на сдерживание роста опухолей и чуть ли не останавливать распространение метастазов. Но если бы всё было так просто, зачем бы тогда пациентов лечили агрессивной химиотерапией? К сожалению, волшебных свойств у мелатонина, который нужно принимать извне, пока не нашли: на каждое многообещающее научное исследование находится аналогичное, опровергающее положительные результаты. Врачи продолжают изучать этот момент.

Факты о мелатонине