Как подружиться со стрессом и не страдать от него? Совет психолога

Психолог сослался на исследование американских учёных, опубликованное в научном журнале Health Psychology в 2012 году. В исследовании участвовали 30 000 человек, переживших стресс. Одни из них считали, что стресс вреден для их здоровья, другие никакой проблемы в нём не видели. Так вот, у первых вероятность смерти от различных болезней была на 43% выше, чем у вторых.

По словам Блинкова, положительное отношение к стрессу стимулирует выработку гормона окситоцина. Он способствует скорейшему затягиванию ран, и помогает пищеварению, восстановлению клеток сердца, в целом положительно влияет на физическое самочувствие.

Психолог считает, что стресс даже способен помочь справиться с раком.

«Например, одна из реакций организма на стресс — учащенное дыхание. Человеку не хватает кислорода, это состояние называется гипоксией. В это время может наблюдаться снижение роста раковых клеток, а иммунная система начинает эффективнее с ними бороться», — рассказал специалист «Газете.Ru».

Об этом же говорит и популярный в США психолог, профессор Стэнфордского университета Келли Макгонигал. И всё же стресс может мешать выполнять повседневные задачи. Ранее мы рассказывали, как привести нервы в порядок в домашних условиях.