Как похудеть и улучшить здоровье? Понадобится пройти 5 шагов

5 шагов, чтобы похудеть и улучшить здоровье

Шаг первый — включить в рацион больше клетчатки (в идеале она должна быть в каждом приёме пищи), потому что без неё нормальное пищеварение затруднительно. Чувство сытости надолго вам гарантировано.

А вот сахара, в том числе добавленного, наоборот, нужно поменьше. Большой вклад в развитие ожирения вносят соки, мёд, сладкая газировка, сладости и сам сахар, объяснил Потешкин.

Не пренебрегайте физической нагрузкой и постепенно увеличивайте её количество (это уже третий шаг). Чтобы поддерживать нормальную массу тела, нужно 150 минут аэробной нагрузки в неделю в любом виде — бег, езда на велосипеде, подъём по лестнице и другие активности. Плюс трижды в неделю нужно по 30 минут непрерывно ходить с максимальной скоростью, добавил врач.

Обычно те, кто мало спит, больше ест. Недостаток сна связан с избыточным весом из-за повышенного уровня кортизола и инсулина, которые поддерживают зверский аппетит. Хотите меньше есть — дольше спите, посоветовал медик. Это будет четвёртым шагом.

И, наконец, для профилактики ожирения важно поддерживать уровень витамина D. Он положительно влияет на многие системы организма, в том числе на углеводный обмен, сказал Потешкин «Аргументам и фактам».

Имейте в виду, что корректировать большой вес лучше всего под наблюдением специалиста. Универсальных советов, которые бы подходили абсолютно всем, нет. К примеру, ту же клетчатку можно не всем.