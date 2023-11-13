Как похудеть при очень большом весе? Способы есть

Когда ИМТ выше 30, самостоятельно похудеть почти невозможно, даже придерживаясь диеты и занимаясь спортом. Как показывают исследования, почти все, кто пытался справиться с ожирением самостоятельно, через некоторое время возвращали лишние кило обратно, а иногда ещё и с плюсом.

Всё потому, что при ожирении организм переходит в другой матаболический режим, рассказал Хациев. При дефиците калорий он начинает запасать вещества, поэтому вес как будто «зависает» на одном уровне.

Так что к борьбе с ожирением нужно подключать команду специалистов — эндокринолога, диетолога, психолога и бариатрического хирурга, посоветовал эксперт. Ведь придётся не только сгонять лишние кило, но и менять пищевые привычки.

Лечат ожирение тремя способами: с помощью медикаментов, комплекса реабилитационных мероприятий и хирургическим.

Правда, бариатрические операции нельзя делать с чрезмерно большим весом, так что перед таким вмешательством пациенту всё равно нужно будет немного похудеть, предупредил Хациев в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

В России диагноз «ожирение» имеют больше трети населения. Виной всему низкая физическая активность, плохое питание и сбитый режим сна. Чтобы не пришлось бороться с лишним весом и тем более ложиться под нож, лучше вообще не толстеть. Вот советы врача, как это сделать.