Как помочь своим суставам не болеть. Просто ходьбы недостаточно
Миллионы людей по всему миру мучаются от проблем с суставами. Говорят, что регулярные пешие прогулки и бег помогают сохранять суставы здоровыми. Однако только этих усилий недостаточно, чтобы предотвратить скованность и боль в суставах с возрастом, заявил консультант-остеопат интерактивной онлайн-программы реабилитации Back In Shape Майкл Фатик.
Обычная ходьба не всегда обеспечивает полный диапазон движений суставам, особенно в коленях, бёдрах и лодыжках. Из-за этого суставы могут слабеть, предупредил Фатик.
Первый шаг на пути к здоровым суставам — регулярные силовые тренировки или тренировки с отягощениями с полным диапазоном движений, отметил эксперт в разговоре с Daily Mail. Эти упражнения восстанавливают утраченную силу мышц, которые защищают и двигают сустав.
Какие упражнения делать, чтобы облегчить боль в суставах:
- приседания — начинать можно с пяти подходов по 10 приседаний,
- при боли в коленях — сгибать и разгибать их в положении сидя или лёжа, удерживая ногу согнутой несколько секунд,
- при болях в бедре — вставать и садиться на стул,
- при боли в плече — махи руками слева направо, при этом второй рукой нужно опираться на стол или стул, а корпусом наклониться вперёд.
Укреплять суставы помогает еда. Вот какие продукты Роспотребнадзор рекомендует есть, чтобы суставы не беспокоили.