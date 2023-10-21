Здоровье
23:00, 21 октября 2023
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Как понять, что переборщил с солью? Руки подскажут

У какого врача не спроси — все против соли. Она вредная для здоровья, белая смерть, и вот это всё, но урезать солёное до минимума не все могут, ведь иногда как разопрёт маринованным огурчиком похрустеть или селёдки навернуть. И что же делать? Терапевт Ирина Андреева рассказала, как понять, что соль в рационе точно нужно уменьшать, и как это сделать.

Как понять, что переборщил с солью? Руки подскажут
© Alexander Grey / Unsplash

Специалистка объяснила, что в организм соль поступает не только из солонки или солёных продуктов, но и изо всех. Если на вкус соль не заметна, не значит, что её нет. И вот этой скрытой соли в рационе человека — около 75. Поэтому люди на треть превышают норму соли в сутки — 6 г.

Как понять, что слишком много соли

  • Отекают руки, особенно заметно на пальцах. А всё потому что натрий задерживает воду в организме. Это происходит не сразу, а в течение суток. Поэтому если побаловались солёной рыбой, а через полдня или утром отекли руки — понятно почему. Но если отёки происходят постоянно, то лучше обратиться к врачу — есть хорошая вероятность, что их вызывает что-то другое, более серьёзное.

  • Отекают ноги, особенно лодыжки и ступни. Особенно это становится заметно, если приходится долго сидеть.

  • Ночью постоянно тянет в туалет по малой нужде.

Как сократить количество соли в рационе

Нужно почаще смотреть на этикетки, чтобы определить количество соли в продукте.

  1. Низкое — 0,3 г соли или меньше на 100 г продукта.
  2. Среднее — 0,3–1,5 г соли на 100 г (это нормально, продукт безопасен).
  3. Высокое — 1,5 г соли или более на 100 г (такие вещи лучше не есть совсем, а если очень хочется — то редко).

Чем заменить соль?

Чтобы не есть пресную еду, но и не травить организм, можно извернуться и заменить соль на:

  • приправы;
  • морскую капусту;
  • вяленые томаты.
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