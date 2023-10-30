Как понять, что режим дня школьника слишком жёсткий? Тревожные признаки
Расписание уроков в школе может не подойти ребёнку, и тогда у него начнутся проблемы со здоровьем и успеваемостью. Если вы заметили, что у школьника по утрам плохое настроение, нет желания учиться и болит голова, значит, с распорядком дня что-то не так. Подробнее о проблеме рассказала академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.
У некоторых школьников режим дня такой жёсткий, что им рано или поздно становится тяжело. Если расписание не соответствует биологическим ритмам ребёнка, его здоровье и успеваемость становятся хуже.
Психолог Екушевская перечислила «Газете.Ru» признаки неверно составленного режима дня школьника:
- частые болезни и головные боли у ребёнка;
- школьник постоянно в плохом настроении, раздражителен;
- ребенок не хочет ходит в школу, стал чаще пропускать уроки или не делает домашние задания.
Специалист посоветовала родителям обсуждать с ребёнком его самочувствие, спрашивать, что ему нравится и не нравится в школе.
«Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции», — добавила она.
Некоторые родители записывают своих детей на продлёнку. Там он и выспаться может, и домашнее задание подготовить. Эксперты Роспотребнадзора считают, что на продлёнке ребёнок становится более самостоятельным, потому что некоторые дела ему придётся делать без помощи родителей.