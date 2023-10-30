Как понять, что режим дня школьника слишком жёсткий? Тревожные признаки

У некоторых школьников режим дня такой жёсткий, что им рано или поздно становится тяжело. Если расписание не соответствует биологическим ритмам ребёнка, его здоровье и успеваемость становятся хуже.

Психолог Екушевская перечислила «Газете.Ru» признаки неверно составленного режима дня школьника:

частые болезни и головные боли у ребёнка;

школьник постоянно в плохом настроении, раздражителен;

ребенок не хочет ходит в школу, стал чаще пропускать уроки или не делает домашние задания.

Специалист посоветовала родителям обсуждать с ребёнком его самочувствие, спрашивать, что ему нравится и не нравится в школе.

«Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции», — добавила она.

Некоторые родители записывают своих детей на продлёнку. Там он и выспаться может, и домашнее задание подготовить. Эксперты Роспотребнадзора считают, что на продлёнке ребёнок становится более самостоятельным, потому что некоторые дела ему придётся делать без помощи родителей.