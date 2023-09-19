Как понять, что у вас ВИЧ? Коварные симптомы болезни
Статистика неумолима: по разным данным в России от 850 000 до 1,5 млн человек имеют вирус иммунодефицита. Основной путь передачи ВИЧ — половым путём. Поэтому каждый россиянин, хоть раз занимавшийся сексом без презерватива, находится в зоне риска. Как распознать у себя инфекцию, рассказала врач-инфекционист Екатерина Степанова.
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Как заподозрить у себя ВИЧ
ВИЧ не всегда сразу даёт о себе знать. Первое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому значительная часть людей может даже не подозревать о том, что их здоровье в опасности, отметила Степанова.
Врачи-инфекционисты рекомендуют хотя бы раз в год сдавать анализ на ВИЧ. Особенно это касается тех, кто занимается незащищённым сексом. Даже если у вас не было классического секса, но был оральный — это повод пройти исследование.
Современные тесты, которые используются в лабораториях, показывают окончательный результат уже через 6 недель. Но если вы сдаёте анализ раньше, то результаты могут быть отрицательными, даже если вирус есть в крови. Поэтому важно сдать анализ ещё раз, чтобы точно убедиться в том, что всё в порядке.
В некоторых случаях организм человека сразу резко реагирует на вирус: через 2-3 недели после небезопасного контакта может подняться температура, увеличатся лимфоузлы, человек может внезапно тяжело заболеть, а потом резко выздороветь.
Чаще всего определить то, что вирус распространился уже слишком сильно, можно по грибковым и гнойным поражениям кожи и слизистых, повторной пневмонии и туберкулёзу, резкому снижению веса. Эти симптомы могут быть и не связаны с ВИЧ, для того чтобы проверить это наверняка, необходимо сдать анализ на ВИЧ. И если они сохраняются, а два теста с интервалом в 6 недель показывают отрицательный результат, значит, у вас нет СПИДа, и причину нужно искать в другом.
Пройти исследование на ВИЧ можно бесплатно в обычной клинике, но важно помнить, что в случае положительного результата врач будет обязан поставить вас на официальный учёт и направить в Центр СПИДа, где вам выпишут специальное бесплатное лечение — антиретровирусную терапию. Также тест на ВИЧ можно сделать инкогнито.
Если тест не сдавать, заподозрить ВИЧ по внешним признакам невозможно.