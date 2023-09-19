Как понять, что у вас ВИЧ? Коварные симптомы болезни

Как заподозрить у себя ВИЧ

ВИЧ не всегда сразу даёт о себе знать. Первое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому значительная часть людей может даже не подозревать о том, что их здоровье в опасности, отметила Степанова.

Врачи-инфекционисты рекомендуют хотя бы раз в год сдавать анализ на ВИЧ. Особенно это касается тех, кто занимается незащищённым сексом. Даже если у вас не было классического секса, но был оральный — это повод пройти исследование.

Современные тесты, которые используются в лабораториях, показывают окончательный результат уже через 6 недель. Но если вы сдаёте анализ раньше, то результаты могут быть отрицательными, даже если вирус есть в крови. Поэтому важно сдать анализ ещё раз, чтобы точно убедиться в том, что всё в порядке.

В некоторых случаях организм человека сразу резко реагирует на вирус: через 2-3 недели после небезопасного контакта может подняться температура, увеличатся лимфоузлы, человек может внезапно тяжело заболеть, а потом резко выздороветь.

Чаще всего определить то, что вирус распространился уже слишком сильно, можно по грибковым и гнойным поражениям кожи и слизистых, повторной пневмонии и туберкулёзу, резкому снижению веса. Эти симптомы могут быть и не связаны с ВИЧ, для того чтобы проверить это наверняка, необходимо сдать анализ на ВИЧ. И если они сохраняются, а два теста с интервалом в 6 недель показывают отрицательный результат, значит, у вас нет СПИДа, и причину нужно искать в другом.

Пройти исследование на ВИЧ можно бесплатно в обычной клинике, но важно помнить, что в случае положительного результата врач будет обязан поставить вас на официальный учёт и направить в Центр СПИДа, где вам выпишут специальное бесплатное лечение — антиретровирусную терапию. Также тест на ВИЧ можно сделать инкогнито.

Если тест не сдавать, заподозрить ВИЧ по внешним признакам невозможно.