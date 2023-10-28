Как понять, что у вас осенняя депрессия, а не просто грусть? Рассказала врач

Как сообщила ЕАОMedia психиатр, старший преподаватель Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Юлия Фофанова, осенью и весной и правда обостряются психические расстройства. Всё из-за резкого сокращения светового дня и дисбаланса нейромедиаторов, отвечающих за эмоции. Иногда это просто осенняя хандра, а иногда может развиться и сезонное аффективное расстройство. В зоне риска люди, которые склонны к депрессии.

При аффективной депрессии человек ощущает грусть, низкий уровень энергии и проблемы с вниманием. И это не просто осенняя грусть — психическое расстройство сопровождают также отсутствие мотивации, чувство безнадёжности и бесполезности, а ещё повышенная раздражительность.

Среди других тревожных звоночков — апатия, сонливость, сильная усталость и сложности с реакцией. Могут также проявляться приступы паники, тревожность и излишняя плаксивость.

По словам Фофановой, не стоит себя убеждать, что так чувствуют себя осенью многие люди. Нужно собраться и идти ко врачу. Также важно хорошо питаться и не допускать дефицита витаминов. Наконец, улучшить состояние поможет общение с близкими и интересное хобби.

Кстати, признаки усталости и апатии могут появиться и у тех, кто плохо или недостаточно спит. О других последствиях проблем со сном, можно узнать тут.