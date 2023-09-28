Здоровье
23:10, 28 сентября 2023
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Как понять, почему выпадают волосы? Вспомните, что случилось полгода назад

Выпадение волос — далеко не всегда причина серьёзного заболевания. Так же как и не результат вчерашних изменений в организме. Значение имеет гораздо более долгий период — последние полгода. Нужно понять, что происходило со здоровьем. А врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, что могло таким образом отразиться на волосах.

Как понять, почему выпадают волосы? Вспомните, что случилось полгода назад
© Freepik/freepik

По словам специалиста, волосы могут начать выпадать через несколько месяцев после:

  • приёма антибиотиков;
  • отмены гормональной терапии;
  • инфекций;
  • операции.

При этом человек сможет понять, когда каждодневное выпадение перешло в острую стадию, отметила трихолог. Он начнёт находить волоски на подушке, полу, больше их начнёт оставаться и на расчёске.

А вот считать волосы практически бессмысленно.

«Сто выпавших волос для брюнетки, у которой от природы волос больше, чем у блондинки, — это нормально. А для блондинки, возможно, уже какая-то паталогическая история», — объяснила Кохас.

Понять причину можно и самостоятельно, но получить помощь нужно в любом случае от специалиста — врача-трихолога.

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