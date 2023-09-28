Как понять, почему выпадают волосы? Вспомните, что случилось полгода назад

По словам специалиста, волосы могут начать выпадать через несколько месяцев после:

приёма антибиотиков;

отмены гормональной терапии;

инфекций;

операции.

При этом человек сможет понять, когда каждодневное выпадение перешло в острую стадию, отметила трихолог. Он начнёт находить волоски на подушке, полу, больше их начнёт оставаться и на расчёске.

А вот считать волосы практически бессмысленно.

«Сто выпавших волос для брюнетки, у которой от природы волос больше, чем у блондинки, — это нормально. А для блондинки, возможно, уже какая-то паталогическая история», — объяснила Кохас.

Понять причину можно и самостоятельно, но получить помощь нужно в любом случае от специалиста — врача-трихолога.