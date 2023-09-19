Как появляются проблемы с сердцем у подростков? Объясняет врач

Детские болезни сердца

Некоторые дети появляется на свет с врождённым пороком сердца. Под этим термином имеют в виду некую структурную аномалию, которая есть с самого рождения.

Проблема в том, что порок сердца не всегда диагностируют и до какого-то возраста симптомы патологии у ребёнка вообще могут отсутствовать, сказала «Газете.Ru» Фомичёва.

Также у детей встречаются аритмии. Они могут возникнуть по нескольким причинам:

структурные изменения в сердце;

наследственность;

приём наркотиков;

неправильный образ жизни;

стресс.

При своевременном выявлении приобретённые аритмии можно вылечить, сказала врач.

Проблемы с сердцем после ОРВИ

Не многие знают, но ОРВИ или грипп могут серьёзно ударить по сердцу ребёнка. Иногда у подростков выявляют вирусный миокардит — воспаление сердечной мышцы вследствие перенесённой вирусной инфекции. Он может развиться и после заражения коронавирусом. Если не лечить, появляется сердечная недостаточность.

Ещё у детей бывает инфекционный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца и клапанных структур. Вызывают это заболевание бактериальные инфекции — стрептококки, стафилококки и другие.

«Вот почему важно своевременное лечение инфекций горла, в том числе антибиотикотерапия», — подчеркнула врач.

Наконец, у подростков часто встречает артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. В молодом возрасте гипертония — вторичное заболевание. Так что в первую очередь нужно искать причину появления недуга.

Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем

Фомичёва посоветовала вести ребёнка к врачу, если у него появились какие-либо из этих симптомов: