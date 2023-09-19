Как появляются проблемы с сердцем у подростков? Объясняет врач
Казалось бы, кто из детей никогда не болел ОРВИ или гриппом? Большинство переносят эти заболевания без осложнений, однако у некоторых инфекция поражает сердце. После заражения у подростка может развиться вирусный миокардит — воспалительное повреждение миокарда, вызванное вирусами. Какие ещё встречаются болезни сердца у детей — рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва.
Детские болезни сердца
Некоторые дети появляется на свет с врождённым пороком сердца. Под этим термином имеют в виду некую структурную аномалию, которая есть с самого рождения.
Проблема в том, что порок сердца не всегда диагностируют и до какого-то возраста симптомы патологии у ребёнка вообще могут отсутствовать, сказала «Газете.Ru» Фомичёва.
Также у детей встречаются аритмии. Они могут возникнуть по нескольким причинам:
- структурные изменения в сердце;
- наследственность;
- приём наркотиков;
- неправильный образ жизни;
- стресс.
При своевременном выявлении приобретённые аритмии можно вылечить, сказала врач.
Проблемы с сердцем после ОРВИ
Не многие знают, но ОРВИ или грипп могут серьёзно ударить по сердцу ребёнка. Иногда у подростков выявляют вирусный миокардит — воспаление сердечной мышцы вследствие перенесённой вирусной инфекции. Он может развиться и после заражения коронавирусом. Если не лечить, появляется сердечная недостаточность.
Ещё у детей бывает инфекционный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца и клапанных структур. Вызывают это заболевание бактериальные инфекции — стрептококки, стафилококки и другие.
«Вот почему важно своевременное лечение инфекций горла, в том числе антибиотикотерапия», — подчеркнула врач.
Наконец, у подростков часто встречает артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. В молодом возрасте гипертония — вторичное заболевание. Так что в первую очередь нужно искать причину появления недуга.
Как понять, что у ребёнка проблемы с сердцем
Фомичёва посоветовала вести ребёнка к врачу, если у него появились какие-либо из этих симптомов:
- боли в груди,
- одышка,
- учащённый пульс,
- обмороки,
- быстрая утомляемость.