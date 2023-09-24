Как правильно ухаживать за кожей лица и тела осенью: советы дерматолога

Дерматолог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алёна Романова напомнила, что в первой половине осени начинается отопительный сезон, что тоже сильный стресс для кожи. Из-за разницы температур на улице и дома кожа иссушается и начинает нуждаться в дополнительном увлажнении.

Но даже если вы продрогли на холодном ветру или под дождём, не умывайтесь горячей водой. Она буквально вымывает кожное сало с лица, лишает кожу естественного увлажнения и истончает гидролипидную мантию. Горячая вода вредит и коже рук. Так что вода должна быть тёплой и комфортной, не слишком горячей.

Осенью при уходе за кожей нужно уделать внимание увлажнению и питанию. Но конкретно питательные кремы подойдут далеко не всем. Такие препараты обычно содержат различные масла, которые способны вмешиваться в работу сальных желёз и провоцировать акне и ко\амедоны красные воспаленные прыщики и черные точки. Также что обладательницам и так жирной кожи, склонной к высыпаниям, такие средства не подойдут.

Кстати, осенью и зимой ухаживать нужно не только за лицом, но и за телом. Например, зимой лучше применять кремы с более насыщенной и плотной консистенцией — они иногда маркируют знаком «+» или пометкой «контроль». Такие кремы помогут справиться с сухостью, раздражением от ношения одежды и защитят от внешних воздействий.

А ещё даже если кажется, что на улице пасмурно, а солнце совсем неагрессивное, защитный солнцезащитный крем должен оставаться в базовом уходе за кожей, добавила доктор.

С приходом осени стоит включать пилинги и чистки. Лучше делать это у специалистов в салонах, ведь салонный уход ускорит обновление кожи и поможет устранить проявляющиеся после лета пигментные пятна. А в домашний уход осенью можно добавлять средства с ретинолом и более мощными кислотами. Стоит приобрести косметику с антиоксидантами, например с витаминами A, C или E.

Коже также полезен уход изнутри в виде витаминно-минеральных комплексов, которые продаются во всех аптеках. Но подобрать идеальный уход и правильные дозировки витаминов поможет только врач.