Как прибрать квартиру и не угробить здоровье? 5 главных правил

Как объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, лучше убираться менее усердно, но почаще, чем раз в никогда устраивать генеральную уборку. Потому что в этом случае в воздух поднимается множество частиц, которые при сочетании дают неприятный результат для здоровья. Например:

хлор может обжечь носоглотку, роговицу глаз, кожные покровы;

ПАВ (поверхностно-активные вещества) могут стать причиной проблем с печенью и лёгкими, поражения кожных покровов;

фосфаты могут разрушать естественную защиту кожи и приводить к развитию дерматита;

соединения аммиака в целом могут вызывать раздражение и оказывать токсический эффект;

фталаты и формальдегид накапливаются в организме, влияют на гормональную систему и даже вызывают рак.

5 правил уборки

Не пытайтесь во время уборки продезинфицировать всё до скрипа. Используйте более мягкие моющие средства или органические с содержанием соды, уксуса и других веществ. Освежать воздух можно аромалампой с эфирными маслами или органическими спреями. При выборе моющего средства читайте состав, выбирая менее химозные варианты. При уборке не повышайте рекомендованные дозировки, используйте перчатки и маску, а потом проветривайте комнату.

А ранее учёные выяснили, чем человеку грозит грязный кошачий лоток и его уборка.