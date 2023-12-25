Как прибрать квартиру и не угробить здоровье? 5 главных правил
Перед Новым годом и любым крупным праздником редкая хозяйка не решает устроить грандиозную уборку, залезая в каждый угол и выгребая хлам из самых неочевидных мест. Однако это не слишком полезно и даже местами вредно, считает эксперт Роспотребнадзора. По его словам, если делать всё бездумно, то можно даже получить проблемы с внутренними органами или рак.
Как объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, лучше убираться менее усердно, но почаще, чем раз в никогда устраивать генеральную уборку. Потому что в этом случае в воздух поднимается множество частиц, которые при сочетании дают неприятный результат для здоровья. Например:
- хлор может обжечь носоглотку, роговицу глаз, кожные покровы;
- ПАВ (поверхностно-активные вещества) могут стать причиной проблем с печенью и лёгкими, поражения кожных покровов;
- фосфаты могут разрушать естественную защиту кожи и приводить к развитию дерматита;
- соединения аммиака в целом могут вызывать раздражение и оказывать токсический эффект;
- фталаты и формальдегид накапливаются в организме, влияют на гормональную систему и даже вызывают рак.
5 правил уборки
- Не пытайтесь во время уборки продезинфицировать всё до скрипа.
- Используйте более мягкие моющие средства или органические с содержанием соды, уксуса и других веществ.
- Освежать воздух можно аромалампой с эфирными маслами или органическими спреями.
- При выборе моющего средства читайте состав, выбирая менее химозные варианты.
- При уборке не повышайте рекомендованные дозировки, используйте перчатки и маску, а потом проветривайте комнату.
А ранее учёные выяснили, чем человеку грозит грязный кошачий лоток и его уборка.