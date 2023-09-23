Как приготовить кукурузу, чтобы сохранить максимум пользы: совет диетолога
Кукуруза — сезонный продукт, который массово появляется на столах россиян в сентябре, когда созревает урожай початков. Надо ли говорить, что кукуруза очень полезна для человека, и её стоит время от времени добавлять в рацион, пока сезон не закончился? Только помните, что организм человека семена кукурузы так просто переварить не сможет, поэтому её нужно сперва приготовить. И вот как это лучше всего сделать.
По словам эндокринолога Зухры Павловой, пользу кукурузы сложно преуменьшить. Она содержит множество витаминов самых разных групп: А, С, РР, E, D, K, B.
Также в початке много клетчатки, выводящей плохой холестерин из крови, и калия, укрепляющего сосуды и сердце. Надо ли говорить о замечательном мочегонном и противовоспалительном эффектах?
Стоит отметить, что больше всего витаминов содержит сырая кукуруза, но организм очень плохо усваивает её в таком виде. Поэтому лучше её сварить или отправить в микроволновку на 2 минуты. Такой вот простой рецепт.
Павлова подчеркнула: по той причине, что ЖКТ не способен полностью переварить кукурузу, объедаться ей нельзя. Итогом этого станет несварение и тяжесть в животе. Облегчить переваривание можно, если тщательно пережёвывать пищу. Можно взять за основу число 33 и делать именно столько жевательных движений на каждый укус.
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