Как приготовить кукурузу, чтобы сохранить максимум пользы: совет диетолога

По словам эндокринолога Зухры Павловой, пользу кукурузы сложно преуменьшить. Она содержит множество витаминов самых разных групп: А, С, РР, E, D, K, B.

Также в початке много клетчатки, выводящей плохой холестерин из крови, и калия, укрепляющего сосуды и сердце. Надо ли говорить о замечательном мочегонном и противовоспалительном эффектах?

Стоит отметить, что больше всего витаминов содержит сырая кукуруза, но организм очень плохо усваивает её в таком виде. Поэтому лучше её сварить или отправить в микроволновку на 2 минуты. Такой вот простой рецепт.

Павлова подчеркнула: по той причине, что ЖКТ не способен полностью переварить кукурузу, объедаться ей нельзя. Итогом этого станет несварение и тяжесть в животе. Облегчить переваривание можно, если тщательно пережёвывать пищу. Можно взять за основу число 33 и делать именно столько жевательных движений на каждый укус.

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