Как приготовить свинину, чтобы она не стала последней в жизни? Совет диетолога

Диетолог Людмила Микитюк объяснила, что в сыром мясе встречаются паразиты, и свинина здесь не исключение. Чтобы сделать его не только вкусным, но и максимально безопасным, нужно готовить мясо при температуре выше 71 градуса.

Если этого не сделать, то можно заработать трихинеллез или иерсиниоз. Это неприятные заболевания, которые проходят в компании симптомов, типичных для отравления, вроде лихорадки, головной боли, отёков и других. Но иногда эти заболевания приводят к летальному исходу из-за осложнений на сердце или лёгкие.

А чтобы обезопасить себя во время ужина, свинину лучше не жарить, а отваривать, тушить или запекать. Что же делать любителям сырого мяса или мяса с кровью? Диетолог Капралова рассказала, какое мясо и рыбу можно есть без приготовления и на каких условиях.