Здоровье
11:40, 06 октября 2023
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Как распознать климакс у мужчин. Да, у них тоже бывает

Оказывается, у мужчин в зрелом возрасте тоже случается менопауза, хоть и проявляется она по понятным причинам не так, как у женщин, да и называется по-другому. К тому же многим мужчинам удаётся избежать такой печальной участи, чем женщины точно похвастаться не могут. Профессор по репродуктивному здоровью Джойс Харпер рассказала, как мужчинам выявить андропаузу.

Как распознать климакс у мужчин. Да, у них тоже бывает
© Freepik/Drazen Zigic

По словам профессора по репродуктивному здоровью Джойс Харпер, андропауза происходит не у всех мужчин, но связана обычно с понижением уровня тестостерона в организме.

Это явление не сильно изучено, и точно не понятно, что именно проявляется в зрелом возрасте — просто старение организма или климакс. Тем не менее врачи отмечают следующие признаки:

  • низкое либидо;
  • набор веса;
  • утомляемость;
  • затуманенность мышления;
  • депрессия.

Обычно андропауза случается у мужчин старше 40–50 лет, но из-за различных заболеваний она может наступить гораздо раньше. Поэтому врачи советуют при любых проблемах со здоровьем обращаться к специалистам. При климаксе медик всегда может назначить терапию, направленную на конкретную проблему, будь это повышенное давление или проблемы с эрекцией.

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