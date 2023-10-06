Как распознать климакс у мужчин. Да, у них тоже бывает

По словам профессора по репродуктивному здоровью Джойс Харпер, андропауза происходит не у всех мужчин, но связана обычно с понижением уровня тестостерона в организме.

Это явление не сильно изучено, и точно не понятно, что именно проявляется в зрелом возрасте — просто старение организма или климакс. Тем не менее врачи отмечают следующие признаки:

низкое либидо;

набор веса;

утомляемость;

затуманенность мышления;

депрессия.

Обычно андропауза случается у мужчин старше 40–50 лет, но из-за различных заболеваний она может наступить гораздо раньше. Поэтому врачи советуют при любых проблемах со здоровьем обращаться к специалистам. При климаксе медик всегда может назначить терапию, направленную на конкретную проблему, будь это повышенное давление или проблемы с эрекцией.