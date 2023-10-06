Как распознать климакс у мужчин. Да, у них тоже бывает
Оказывается, у мужчин в зрелом возрасте тоже случается менопауза, хоть и проявляется она по понятным причинам не так, как у женщин, да и называется по-другому. К тому же многим мужчинам удаётся избежать такой печальной участи, чем женщины точно похвастаться не могут. Профессор по репродуктивному здоровью Джойс Харпер рассказала, как мужчинам выявить андропаузу.
По словам профессора по репродуктивному здоровью Джойс Харпер, андропауза происходит не у всех мужчин, но связана обычно с понижением уровня тестостерона в организме.
Это явление не сильно изучено, и точно не понятно, что именно проявляется в зрелом возрасте — просто старение организма или климакс. Тем не менее врачи отмечают следующие признаки:
- низкое либидо;
- набор веса;
- утомляемость;
- затуманенность мышления;
- депрессия.
Обычно андропауза случается у мужчин старше 40–50 лет, но из-за различных заболеваний она может наступить гораздо раньше. Поэтому врачи советуют при любых проблемах со здоровьем обращаться к специалистам. При климаксе медик всегда может назначить терапию, направленную на конкретную проблему, будь это повышенное давление или проблемы с эрекцией.