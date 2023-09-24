Как распознать проблемы с сердцем и диабет на ранней стадии? Присмотритесь к своим стопам
Болезни сердца и сахарный диабет называют «тихими убийцами» за то, что зачастую они не проявляют себя до тех пор, пока не разовьются до тяжёлой стадии. Но есть некоторые «красные флажки», которые помогают заподозрить неладное и вовремя обратиться за помощью. И помогут в этом ваши собственные ноги. Рассказываем, как это работает.
Состояние стоп и проблемы с сердцем
В наших стопах, помимо костей, мышц и суставов, есть множество кровеносных сосудов. Особенно маленькие они на пальцах ног. Таким сосудам не надо много времени, чтобы закупориться жиром. А это признак проблем с сердцем и сосудами, рассказал фармацевт Ноэль Уикс.
Дополнительными симптомами будут:
- холод и онемение в ногах,
- болезненность,
- опухлость,
- утолщение и ломкость ногтей.
Что ноги расскажут о диабете
Признаки диабета в стопах слабые и подчас незаметные, тем не менее они присутствуют. В их числе:
- покалывание, жжение или боль,
- потрескавшаяся или сухая кожа,
- не заживающие волдыри и язвы,
- грибковые инфекции, включая пожелтение и утолщение ногтей.
Если у вас есть что-то из перечисленного и к тому же вы считаете, что у вас есть и другие симптомы диабета, фармацевт посоветовал сразу же обратиться к врачу. Эксперт добавил, что тем, у кого уже есть диабет II типа, не стоит запускать грибковые заболевания на ногтях.
Другие тревожные симптомы, связанные с ногами
Нарушение работы сердца и диабет — не единственные проблемы со здоровьем, о которых сигнализируют изменения в ногах. Фармацевт посоветовал обязательно обратиться к врачу в следующих случаях:
- стало трудно переносить вес на ногу или вовсе невозможно ходить,
- боли и отёки в ногах не проходят,
- на стопах появились язвы или сыпь, которые не заживают,
- вы испытываете онемение и покалывание в ногах,
- замечаете изменения в форме стопы,
- у вас выпадают волосы на пальцах ног.