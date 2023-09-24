Как распознать проблемы с сердцем и диабет на ранней стадии? Присмотритесь к своим стопам

Состояние стоп и проблемы с сердцем

В наших стопах, помимо костей, мышц и суставов, есть множество кровеносных сосудов. Особенно маленькие они на пальцах ног. Таким сосудам не надо много времени, чтобы закупориться жиром. А это признак проблем с сердцем и сосудами, рассказал фармацевт Ноэль Уикс.

Дополнительными симптомами будут:

холод и онемение в ногах,

болезненность,

опухлость,

утолщение и ломкость ногтей.

Что ноги расскажут о диабете

Признаки диабета в стопах слабые и подчас незаметные, тем не менее они присутствуют. В их числе:

покалывание, жжение или боль,

потрескавшаяся или сухая кожа,

не заживающие волдыри и язвы,

грибковые инфекции, включая пожелтение и утолщение ногтей.

Если у вас есть что-то из перечисленного и к тому же вы считаете, что у вас есть и другие симптомы диабета, фармацевт посоветовал сразу же обратиться к врачу. Эксперт добавил, что тем, у кого уже есть диабет II типа, не стоит запускать грибковые заболевания на ногтях.

Другие тревожные симптомы, связанные с ногами

Нарушение работы сердца и диабет — не единственные проблемы со здоровьем, о которых сигнализируют изменения в ногах. Фармацевт посоветовал обязательно обратиться к врачу в следующих случаях: