Как распознать в своём стоматологе дилетанта? Нужен всего один вопрос

Стоматолог Диана Левчук напомнила, что от профессионализма врача зависит и количество потраченных денег, и здоровье пациента. Поэтому специалиста нужно выбирать с умом. На что нужно обратить внимание?

Врач не должен гарантировать 100-процентный успех, вместо этого он даёт на подпись ИДС (информированное добровольное согласие), в котором прописаны все возможные риски. У стоматолога должна быть определённая специальность. Он не должен быть как человек-оркестр — и терапевт, и ортопед, и протезист, и имплантолог, и хирург. Врач ведёт фотопротокол — делает снимок полости рта перед работой, во время и после. Специалист использует оптику во время диагностики и лечения. Это не обязательное условие, но оптика заметно повысит качество услуги. Самое главное — во время диагностики врач должен предложить сделать рентген или КТ, чтобы оценить состояние зуба, каналов и прочего. Стоматолог не может позволить себе работать вслепую. Если на вопрос, нужен ли снимок, врач отвечает отрицательно — лучше выбрать другого специалиста.

А теперь для врачей ещё придумали список стоп-слов, которые они не должны говорить на приёме. Ознакомиться с ним можно здесь. И да, теперь в кабинетах будет работать прослушка.