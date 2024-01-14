18:00, 14 января 2024
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Как распознать в своём стоматологе дилетанта? Нужен всего один вопрос
К стоматологам никому лишний раз обращаться не хочется — и если в детстве многие боялись боли, то во взрослом возрасте больше пугает ценник. Если уж нет выбора и помощь врача нужна, то хочется выбрать хорошего специалиста, чтобы решить проблему раз и навсегда. Но как оценить профессионализм врача? Об этом рассказала стоматолог Левчук.
Стоматолог Диана Левчук напомнила, что от профессионализма врача зависит и количество потраченных денег, и здоровье пациента. Поэтому специалиста нужно выбирать с умом. На что нужно обратить внимание?
- Врач не должен гарантировать 100-процентный успех, вместо этого он даёт на подпись ИДС (информированное добровольное согласие), в котором прописаны все возможные риски.
- У стоматолога должна быть определённая специальность. Он не должен быть как человек-оркестр — и терапевт, и ортопед, и протезист, и имплантолог, и хирург.
- Врач ведёт фотопротокол — делает снимок полости рта перед работой, во время и после.
- Специалист использует оптику во время диагностики и лечения. Это не обязательное условие, но оптика заметно повысит качество услуги.
- Самое главное — во время диагностики врач должен предложить сделать рентген или КТ, чтобы оценить состояние зуба, каналов и прочего. Стоматолог не может позволить себе работать вслепую. Если на вопрос, нужен ли снимок, врач отвечает отрицательно — лучше выбрать другого специалиста.
А теперь для врачей ещё придумали список стоп-слов, которые они не должны говорить на приёме. Ознакомиться с ним можно здесь. И да, теперь в кабинетах будет работать прослушка.