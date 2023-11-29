Как сделать макароны полезнее? Топ-5 ценных советов

Прежде всего важно правильно выбрать сами макароны. Идеально, если они будут изготовлены из цельнозерновой муки или хотя бы из твёрдых сортов пшеницы. Слишком яркие по цвету или те, которые уже разломались в упаковке, брать не стоит. И да, хорошие макароны содержат как минимум 12 г белка на 100 г и варятся не менее 7 минут.

Второй совет — всегда можно сделать макароны самим. И если заморачиваться с тестом не хочется, то полезной альтернативой станут овощные макароны. Например, из кабачка или морковки. Достаточно всего лишь натереть овощ на специальной тёрке и немного обжарить.

Следующий лайфхак — стоит добавлять к блюду больше овощей. Так оно станет полезнее, а количество макарон в порции уменьшится. А чтобы точно хорошенько наесться, можно добавить к соусу ещё и белок. Это может быть курица, креветки, нежирное мясо или что-то в таком духе.

И наконец, последний совет — не стоит делать слишком жирным соус. Если вы берёте покупной, то следите за тем, чтобы в составе не было пальмового масла, трансжиров и усилителей вкуса.

Секрет идеальной пасты раскрыли тут. Главное — правильно её сварить.