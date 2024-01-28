Как снизить риск инфаркта? Врач назвала 5 доступных способов
Как снизить риск инфаркта миокарда
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Больше физической активности. По словам Барановой, это самая важная часть профилактики инфаркта миокарда, доступная каждому. Она порекомендовала проходить не меньше 10 000 шагов каждый день, а работающим сидя или стоя — также делать физкультурные паузы.
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Никакого курения. Относится ко всему: сигареты, вейпы, кальяны, устройства для нагревания табака. Врач отметила, что никотин и смолы сначала оказываются в дыхательных путях, а после — и в системе кровообращения. Такое путешествие в два раза увеличивает риск гибели участка сердечной мышцы.
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Контроль артериального давления. Уровень выше 140/90 мм рт. ст. повышает риск смерти от инфаркта миокарда почти вдвое. При этом нормальное артериальное давление, независимо от возраста человека, — 120/80 мм рт. ст.
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Контроль уровня гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови. Они очень пагубно влияют на стенки сосудов.
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Обеспечение нормальных показателей всех видов холестерина. Организму нужны полиненасыщенные жирные кислоты и побольше клетчатки, а вот трансжиров и промышленных продуктов должно быть как можно меньше. Также важно наладить работу печени, которая как раз и синтезирует холестерин.
О симптомах инфаркта можно прочитать в этом материале. Их перечислила врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.