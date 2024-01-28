Здоровье
Опубликовано 28 января 2024, 07:00
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Как снизить риск инфаркта? Врач назвала 5 доступных способов

Инфаркт миокарда возникает из-за недостатка кислорода в артерии, питающей сердце. Это опасное для жизни состояние, при котором происходят необратимые изменения. После пытаться предотвратить его уже поздно. Поэтому нет ничего лучше, чем задуматься о профилактике уже сейчас. Что она включает, рассказала к. м. н., врач-терапевт Ирина Баранова.
Как снизить риск инфаркта? Врач назвала 5 доступных способов
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Как снизить риск инфаркта миокарда

  1. Больше физической активности. По словам Барановой, это самая важная часть профилактики инфаркта миокарда, доступная каждому. Она порекомендовала проходить не меньше 10 000 шагов каждый день, а работающим сидя или стоя — также делать физкультурные паузы.

  2. Никакого курения. Относится ко всему: сигареты, вейпы, кальяны, устройства для нагревания табака. Врач отметила, что никотин и смолы сначала оказываются в дыхательных путях, а после — и в системе кровообращения. Такое путешествие в два раза увеличивает риск гибели участка сердечной мышцы.

  3. Контроль артериального давления. Уровень выше 140/90 мм рт. ст. повышает риск смерти от инфаркта миокарда почти вдвое. При этом нормальное артериальное давление, независимо от возраста человека, — 120/80 мм рт. ст.

  4. Контроль уровня гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови. Они очень пагубно влияют на стенки сосудов.

  5. Обеспечение нормальных показателей всех видов холестерина. Организму нужны полиненасыщенные жирные кислоты и побольше клетчатки, а вот трансжиров и промышленных продуктов должно быть как можно меньше. Также важно наладить работу печени, которая как раз и синтезирует холестерин.

О симптомах инфаркта можно прочитать в этом материале. Их перечислила врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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