Как сохранить мозг молодым на долгие годы? Врач рассказала о 10 упражнениях

По словам невролога Виталины Козловой, на все 10 упражнений потребуется не более 10 минут в день, зато ясность ума это позволит сохранить до глубокой старости.

Короткие прогулки полезны, чтобы усилить кровоснабжение мозга. Кусочек тёмного шоколада поможет работе мозга и защитит его от свободных радикалов. А если съесть его за 2 ч до мероприятия, то это улучшит память и скорость реакции. Сидеть прямо с выпрямленными плечами полезно для кровотока. Письмо неудобной рукой заставляет мозг усиленно работать и создавать новые нейронные связи. Черника стимулирует нейрогенез, то есть создание новых нервных клеток. Изучение новых слов улучшает интеллект и повышает познавательные способности. Можно установить специальный языковой календарь на телефон, он будет предлагать каждый день по слову. Визуализация хорошего дня поможет побороть стресс и успокоиться, а ещё повысит производительность. 10 минут в комнате без раздражителей. Телефон, телевизор, питомцев, детей и других домочадцев оставьте в другой комнате, сядьте, закройте глаза и так посидите в тишине. Это поможет успокоить нервную систему и временно укрепить контроль над эмоциями. Натуральные эфирные масла помогут успокоиться и усилить когнитивные способности. Лучше всего подходит лаванда (против стресса), бергамот (придаёт энергии), ладан (насыщает мозг кислородом). Благодарность за какие-то мелочи напишите на стикере и приклейте на видном месте. Каждый раз, когда взгляд будет на него натыкаться, настроение будет улучшаться и уровень стресса — падать.

При этом хорошо бы скорректировать меню, чтобы убрать продукты, ускоряющие старение мозга. Среди них:

жареные продукты;

сладости;

алкогольные напитки;

грибы.

Но про грибы важное уточнение — они вредны, только когда выросли при плохой экологии, их собрали где-нибудь у дороги или даже недостаточно обработали. Поэтому лучше брать в магазине, там они тепличные.