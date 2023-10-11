Как сохранить мозг молодым на долгие годы? Врач рассказала о 10 упражнениях
После пандемии режим «Тут помню — там не помню» активизировался не только у бабушек и дедушек, но и у вполне молодых людей. Чтобы восстановить мозг и не дать ему расслабляться и дальше, невролог дала совет — нужно выполнять специальные упражнения. Причём они очень лёгкие и не занимают времени, поэтому откосить от них не получится.
По словам невролога Виталины Козловой, на все 10 упражнений потребуется не более 10 минут в день, зато ясность ума это позволит сохранить до глубокой старости.
- Короткие прогулки полезны, чтобы усилить кровоснабжение мозга.
- Кусочек тёмного шоколада поможет работе мозга и защитит его от свободных радикалов. А если съесть его за 2 ч до мероприятия, то это улучшит память и скорость реакции.
- Сидеть прямо с выпрямленными плечами полезно для кровотока.
- Письмо неудобной рукой заставляет мозг усиленно работать и создавать новые нейронные связи.
- Черника стимулирует нейрогенез, то есть создание новых нервных клеток.
- Изучение новых слов улучшает интеллект и повышает познавательные способности. Можно установить специальный языковой календарь на телефон, он будет предлагать каждый день по слову.
- Визуализация хорошего дня поможет побороть стресс и успокоиться, а ещё повысит производительность.
- 10 минут в комнате без раздражителей. Телефон, телевизор, питомцев, детей и других домочадцев оставьте в другой комнате, сядьте, закройте глаза и так посидите в тишине. Это поможет успокоить нервную систему и временно укрепить контроль над эмоциями.
- Натуральные эфирные масла помогут успокоиться и усилить когнитивные способности. Лучше всего подходит лаванда (против стресса), бергамот (придаёт энергии), ладан (насыщает мозг кислородом).
- Благодарность за какие-то мелочи напишите на стикере и приклейте на видном месте. Каждый раз, когда взгляд будет на него натыкаться, настроение будет улучшаться и уровень стресса — падать.
При этом хорошо бы скорректировать меню, чтобы убрать продукты, ускоряющие старение мозга. Среди них:
- жареные продукты;
- сладости;
- алкогольные напитки;
- грибы.
Но про грибы важное уточнение — они вредны, только когда выросли при плохой экологии, их собрали где-нибудь у дороги или даже недостаточно обработали. Поэтому лучше брать в магазине, там они тепличные.