Здоровье
09:00, 11 октября 2023
2 мин.

Как сохранить мозг молодым на долгие годы? Врач рассказала о 10 упражнениях

После пандемии режим «Тут помню — там не помню» активизировался не только у бабушек и дедушек, но и у вполне молодых людей. Чтобы восстановить мозг и не дать ему расслабляться и дальше, невролог дала совет — нужно выполнять специальные упражнения. Причём они очень лёгкие и не занимают времени, поэтому откосить от них не получится.

Как сохранить мозг молодым на долгие годы? Врач рассказала о 10 упражнениях
© Dmitry Schemelev / Unsplash

По словам невролога Виталины Козловой, на все 10 упражнений потребуется не более 10 минут в день, зато ясность ума это позволит сохранить до глубокой старости.

  1. Короткие прогулки полезны, чтобы усилить кровоснабжение мозга.
  2. Кусочек тёмного шоколада поможет работе мозга и защитит его от свободных радикалов. А если съесть его за 2 ч до мероприятия, то это улучшит память и скорость реакции.
  3. Сидеть прямо с выпрямленными плечами полезно для кровотока.
  4. Письмо неудобной рукой заставляет мозг усиленно работать и создавать новые нейронные связи.
  5. Черника стимулирует нейрогенез, то есть создание новых нервных клеток.
  6. Изучение новых слов улучшает интеллект и повышает познавательные способности. Можно установить специальный языковой календарь на телефон, он будет предлагать каждый день по слову.
  7. Визуализация хорошего дня поможет побороть стресс и успокоиться, а ещё повысит производительность.
  8. 10 минут в комнате без раздражителей. Телефон, телевизор, питомцев, детей и других домочадцев оставьте в другой комнате, сядьте, закройте глаза и так посидите в тишине. Это поможет успокоить нервную систему и временно укрепить контроль над эмоциями.
  9. Натуральные эфирные масла помогут успокоиться и усилить когнитивные способности. Лучше всего подходит лаванда (против стресса), бергамот (придаёт энергии), ладан (насыщает мозг кислородом).
  10. Благодарность за какие-то мелочи напишите на стикере и приклейте на видном месте. Каждый раз, когда взгляд будет на него натыкаться, настроение будет улучшаться и уровень стресса — падать.

При этом хорошо бы скорректировать меню, чтобы убрать продукты, ускоряющие старение мозга. Среди них:

  • жареные продукты;
  • сладости;
  • алкогольные напитки;
  • грибы.

Но про грибы важное уточнение — они вредны, только когда выросли при плохой экологии, их собрали где-нибудь у дороги или даже недостаточно обработали. Поэтому лучше брать в магазине, там они тепличные.

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