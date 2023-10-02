Как сохранить волосы чистыми долгое время: лайфхаки от дерматолога

Медик посоветовала также не ходить с распущенными волосами, а по возможности заплетать волосы в косу или укладывать в пучок. Харор предложила присмотреться к благоприятно влияющей на состояние шевелюры диете. Её основу составляют витамины A, E и B7. Их можно найти в яйцах, моркови, сладком картофеле и орехи. Восстановлению волос способствуют железо и цинк, которые содержатся в нежирном мясе, бобах, шпинате и тыкве.

Врач также порекомендовала использовать яблочный уксус и пищевую соду во время мытья головы, так как эти вещества сохраняют большую часть естественной влаги волос.

«В дни, когда вы не моете голову, то есть когда вы не используете шампунь, просто промойте волосы водой. Это поможет избавить их от поверхностной пыли и освежить», — заключила Навнит Харор в беседе HealthShots.