Как сохранить волосы чистыми долгое время: лайфхаки от дерматолога
Многие думают, что шёлковое постельное белье — это просто причуды богатых. Но, оказывается, сон на этой натуральной ткани дарит не только приятные ощущения, но и бережёт волосы от частного загрязнения. Об этом рассказала дерматолог, косметолог из Индии Навнит Харор. По её словам, данный материал уменьшает трение между подушкой и головой, предотвращая скопление жира на корнях волос.
Медик посоветовала также не ходить с распущенными волосами, а по возможности заплетать волосы в косу или укладывать в пучок. Харор предложила присмотреться к благоприятно влияющей на состояние шевелюры диете. Её основу составляют витамины A, E и B7. Их можно найти в яйцах, моркови, сладком картофеле и орехи. Восстановлению волос способствуют железо и цинк, которые содержатся в нежирном мясе, бобах, шпинате и тыкве.
Врач также порекомендовала использовать яблочный уксус и пищевую соду во время мытья головы, так как эти вещества сохраняют большую часть естественной влаги волос.
«В дни, когда вы не моете голову, то есть когда вы не используете шампунь, просто промойте волосы водой. Это поможет избавить их от поверхностной пыли и освежить», — заключила Навнит Харор в беседе HealthShots.