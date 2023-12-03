Снятся ли андроидам электроовцы? Стало известно, что влияет на наши сны

Как рассказала «Секрету» врач-невролог Индира Аккужина, сны — продолжение дневных мыслей. И если во сне вы думаете о работе, то, скорее всего, мозг перегружен.

Сны снятся всем, только не все их помнят. Если вы стали запоминать свои сновидения, то либо они стали ярче, либо ваш сон стал более поверхностным. Первое может происходить на фоне стресса или приёма таблеток либо алкоголя, а второе — если вы вдруг стали дольше спать.

В свою очередь, психолог и коуч Юлия Мурашова объяснила, что сон включает в себя две составляющие.

«Первая — всё-таки проявление нашего бессознательного, то есть то, что мы видим во снах, то, что к нам приходит, это подсознательная часть, поскольку мы находимся во время сна в определённом состоянии», — отметила она.

Она добавила, что мозг и тело неотъемлемо связаны, поэтому, если тело устаёт или испытывает напряжение, это тоже будет влиять на сон.

С учётом этого важно понимать, что перемена и места сна, и позы, и ещё множество факторов будет оказывать влияние на то, что нам снится и как мы спим. Важно также и время засыпания.

О том, почему может сниться одно и то же, можно узнать в этом материале.