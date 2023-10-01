Как справиться с агрессией? Есть 5 рабочих способов

В каком бы виде ни проявлялся гнев, он всегда формируется из одного и того же — накопившегося сильного стресса, непережитых эмоций и подавленных чувств. При этом выплёскивать эмоции не у всех получается безопасным образом. Как это сделать без вреда для себя и других людей, рассказала нейропсихолог и тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева.