20:45, 01 октября 2023
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Как справиться с агрессией? Есть 5 рабочих способов
В каком бы виде ни проявлялся гнев, он всегда формируется из одного и того же — накопившегося сильного стресса, непережитых эмоций и подавленных чувств. При этом выплёскивать эмоции не у всех получается безопасным образом. Как это сделать без вреда для себя и других людей, рассказала нейропсихолог и тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева.
Как справиться с состоянием агрессии
- Спорт — один из самых действенных способов. Важно сделать что-то энергичное и быстрое — выработка адреналина в этом случае только на пользу. Подойдут бег, прыжки, отжимания, и бокс. Если вам всё это запрещено по медицинским показаниям, спасёт обычная быстрая ходьба.
- Специалист объяснил «Вечерней Москве», что движение помогает снизить уровень гормонов, которые вызывают злость и стресс.
- Крик поможет выпустить наружу эмоции, которые словно застряли в теле и не могут найти выхода. Практику крика нужно выполнять в безопасной обстановке — в машине, поле или дома в подушку. Нейропсихолог порекомендовала представить себя закипающим чайником, которому сейчас крайне необходимо выпустить пар.
- Дыхательные упражнения — между прочим, один из самых эффективных способов антистрессовой терапии. Делайте глубокий вдох, задержитесь на 2–3 секунды, а потом так же медленно выдохните. Нужно сделать несколько циклов, пока дыхание не придёт в нормальный ритм.
- Антистресс-напоминание заключается в том, что вы выбираете какой-то предмет, к примеру резинку, и задействуете его каждый раз, когда злитесь. Оттянули её — получили шлепок. Кушалиева объяснила, что мозг запомнит эту замещающую реакцию, и со временем вы спокойнее начнёте реагировать на некоторые триггеры.
- Также можно сильно сжимать и разжимать кулаки на несколько секунд — так тело почувствует разницу между сжатостью и расслаблением, а организм поскорее захочет вернуться в комфортную обстановку.
- Проработка эмоций. Специалист подчеркнула, что вы имеет полное право их проживать и выражать и не должны испытывать за них стыд. Нужно научиться избавляться от злости безопасными способами — например, у психолога, или наедине с собой — наговорите всё, что вас беспокоит, на диктофон или напишите в тетради.