Как справиться с когнитивным диссонансом. Совет от психолога

Распространённый пример когнитивного диссонанса: человеку жаль домашних животных, но при этом он не может отказаться от мяса или кожаных вещей. Получается, его убеждения «я люблю домашних животных, мне их жаль» противоречат действительности «я не отказываюсь от мяса» — осознание этого вызывает когнитивный диссонанс.

Психолог и преподаватель по развитию soft skills РАНХиГС Виталия Аветова уверена, что справиться с когнитивным диссонансом можно тремя методами, которые предложил Леон Фестингер, а именно:

изменить когницию, т. е. убеждение, поведение, мысли;

добавить когницию, которая сможет сгладить противоречие;

тривиализировать противоречие, т. е. снизить его значимость и приоритет.

В жизни это может выглядеть так: человек работает на нелюбимой работе и ясно ощущает, что больше не хочет работать в этом месте, но всё равно продолжает, испытывая при этом когнитивный диссонанс. Что он может сделать? В этом случае можно изменить когницию. Например, уволиться и найти новую работу, которая будет приносить удовольствие. Можно добавить когницию — найти причины, почему эта работа не такая уж и плохая. Либо тривиализировать противоречие: человек может принять, что работа — это только часть жизни, и многие люди ходят на нелюбимую работу, зато можно выплачивать ипотеку.