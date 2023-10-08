Что связывает высокий холестерин и рак? Фактор риска, знакомый каждому
Напрямую повышенный холестерин не связан с развитием онкологии. Однако у двух этих смертельно опасных болезней есть общий фактор риска. И он — увы! — знаком, пожалуй, большинству из нас, особенно жителям больших городов. Это стресс. Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, как стресс связывает уровень холестерина и рак.
Чтобы понять, как это работает, достаточно вспомнить, почему вообще растёт холестерин. Он повышен у людей, которые много едят и мало двигаются, много работают и мало отдыхают, мало спят и много нервничают, а ещё у них есть всякие вредные привычки.
И вроде бы про принципы ЗОЖ знают все, но тем не менее люди продолжают так жить. Всему виной — хронический длительный стресс. Как раз он мешает расслабляться, лишает мотивации поддерживать физическую активность и т. д.
А ещё при хроническом стрессе в больших количествах вырабатывается кортизол. Избыток «гормона стресса» повышает уровень холестерина и снижает иммунитет. Но только здоровая иммунная система может уничтожать раковые клетки, которые образуются в нашем организме каждый день, объяснила кардиолог. Так что сниженный иммунитет — это не только частые простуды, но и риск заболеть раком, пишет издание «Доктор Питер».
Плюс две причины бороться со стрессом, причём именно здоровыми способами. А они могут быть не только полезными, но и приятными — например, музыка или парфюм.