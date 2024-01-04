Хожу и худею. Россиянам рассказали, как сжечь максимум калорий за прогулку
Не обязательно убиваться в спортзале, чтобы быть физически крепким. Обычная ходьба — тоже отличный способ оздоровить организм и сжечь калории. Причём необязательно наматывать километры — всего 15–20 минут ходьбы в среднем темпе сжигают около 100 килокалорий. Как сжечь максимум энергии во время ходьбы, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев.
Эффективность ходьбы зависит от темпа, наличия отягощений и других факторов. Например, скандинавская ходьба задействует до 90% мышц. Интервальная повышает эффективность занятий более чем на 15%. А подъёмы и спуски по лестнице увеличивают нагрузку на ноги и сжигание калорий, рассказал Поляев.
Но больше всего энергии помогает потратить ходьба с отягощениями, уточнил врач. Она обеспечит потерю 500–700 килокалорий за час. Можно обзавестись специальными утяжелителями для рук и ног, а можно просто надеть рюкзак с полезным грузом.
К нагрузкам при ходьбе стоит переходить постепенно, предупредил доктор. Если на ровном участке дороги при быстром движении у вас не появляется одышки — задачу можно усложнить.
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