Хожу и худею. Россиянам рассказали, как сжечь максимум калорий за прогулку

Эффективность ходьбы зависит от темпа, наличия отягощений и других факторов. Например, скандинавская ходьба задействует до 90% мышц. Интервальная повышает эффективность занятий более чем на 15%. А подъёмы и спуски по лестнице увеличивают нагрузку на ноги и сжигание калорий, рассказал Поляев.

Но больше всего энергии помогает потратить ходьба с отягощениями, уточнил врач. Она обеспечит потерю 500–700 килокалорий за час. Можно обзавестись специальными утяжелителями для рук и ног, а можно просто надеть рюкзак с полезным грузом.

К нагрузкам при ходьбе стоит переходить постепенно, предупредил доктор. Если на ровном участке дороги при быстром движении у вас не появляется одышки — задачу можно усложнить.

Ранее учёные выяснили, что польза упражнений сильно преувеличена. И одного только спорта для долголетия явно недостаточно.