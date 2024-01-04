Здоровье
13:20, 04 января 2024
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Хожу и худею. Россиянам рассказали, как сжечь максимум калорий за прогулку

Не обязательно убиваться в спортзале, чтобы быть физически крепким. Обычная ходьба — тоже отличный способ оздоровить организм и сжечь калории. Причём необязательно наматывать километры — всего 15–20 минут ходьбы в среднем темпе сжигают около 100 килокалорий. Как сжечь максимум энергии во время ходьбы, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев.

Хожу и худею. Россиянам рассказали, как сжечь максимум калорий за прогулку
© Freepik/pressfoto

Эффективность ходьбы зависит от темпа, наличия отягощений и других факторов. Например, скандинавская ходьба задействует до 90% мышц. Интервальная повышает эффективность занятий более чем на 15%. А подъёмы и спуски по лестнице увеличивают нагрузку на ноги и сжигание калорий, рассказал Поляев.

Но больше всего энергии помогает потратить ходьба с отягощениями, уточнил врач. Она обеспечит потерю 500–700 килокалорий за час. Можно обзавестись специальными утяжелителями для рук и ног, а можно просто надеть рюкзак с полезным грузом.

К нагрузкам при ходьбе стоит переходить постепенно, предупредил доктор. Если на ровном участке дороги при быстром движении у вас не появляется одышки — задачу можно усложнить.

Ранее учёные выяснили, что польза упражнений сильно преувеличена. И одного только спорта для долголетия явно недостаточно.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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