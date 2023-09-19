Как укрепить сердце? Кардиолог перечислила лучшие упражнения

По словам специалиста, лучше всего помогают укреплять сердечную мышцу:

йога — повышает гибкость, снижает уровень стресса и артериального давления;

кардиоваскулярные упражнения (плавание, бег, езда на велосипеде, скандинавская ходьба и другие) — улучшают кровообращение;

силовые тренировки — укрепляют мышцы, поддерживающие работу сердца;

интервальные тренировки — чередуя упражнения низкой и высокой интенсивности, человек делает своё сердце более выносливым.

Повышенный пульс

Во время тренировок может значительно вырасти пульс. И это абсолютно нормально в определённых пределах. Проблемы возникают, когда сердце колотится с частотой более 100 ударов в минуту, а упражнений вы и не делали. Это аритмия. Она может привести к инсульту или остановке сердца.

Если ваш пульс резко подскочил и превысил норму из-за тренировок или эмоций, можно попробовать снизить его без посторонней помощи, писал «Секрет».

Во-первых, можно принять анаприлин (10/20 мг), он окажет благоприятное воздействие и избавит от тахикардии. Однако у лекарства есть противопоказания, поэтому нужно проконсультироваться с врачом.

Во-вторых, можно воспользоваться вагусными приёмами, которые стимулируют блуждающий нерв, что помогает сократить сердечный ритм. Сделайте одно из действий на выбор:

умойтесь холодной водой;

глубоко вдохните, задержите дыхание и поднатужьтесь на 10–15 секунд;

сделайте глубокий вдох и короткий выдох;

спровоцируйте рвотный рефлекс.

Но имейте в виду, что вам точно придётся вызывать скорую, если сердцебиение не снижается в течение получаса, превышает 200 ударов в минуту, либо сопровождается болью в груди и одышкой.

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