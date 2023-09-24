Как унять сумасшедшее сердцебиение: 3 простых и эффективных способа

Повышенный пульс: как его снизить

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, для того, чтобы успокоить колотящееся сердце, можно:

задержать дыхание;

слегка надавить на глазные яблоки (закрыв глаза само собой);

умыться холодной водой либо приложить к лицу лёд.

Всё это, по словам Кондрахина, должно помочь вернуть пульс в норму, однако это никак не скажется на той самой внутренней проблеме, которая провоцирует учащённое сердцебиение, поэтому визит к медицинскому специалисту откладывать нельзя.

Почему ускоряется пульс

Андрей Кондрахин объяснил: повышенный пульс — это ни что иное, как естественная реакция сердца на некие внутренние изменения, среди которых можно отметить:

стресс;

обезвоживание;

менструацию;

анемию;

нарушение работы щитовидки;

повышенную температуру и многое другое.

Пульс также может сбиваться и становиться аномально низким при:

регулярных физнагрузках;

падении уровня сахара в крови;

блокаде сердца и других состояниях.

Врач подчеркнул, что любое из описанных состояний поддаётся терапии. В каком-то из случаев нужно будет просто отдохнуть и расслабиться, как в ситуации с занятиями спортом. А где-то понадобится специфический подход: при обезвоживании придётся пить много воды, при стрессе — принять успокоительное, и так далее.

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