Здоровье
21:10, 24 сентября 2023
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Как унять сумасшедшее сердцебиение: 3 простых и эффективных способа

Почти каждому знакомо чувство, что его сердечко вот-вот выскочит из груди. И все знают, что аномально высокий пульс (норма составляет 55–80 ударов в минуту) может сигнализировать только о каких-то изменениях внутри организма. Причём они бывают как закономерными (если заниматься спортом, то пульс точно ускорится), так и необычными. В любом случае повышенный пульс можно понизить довольно просто и быстро. Рассказываем, как это сделать.

Как унять сумасшедшее сердцебиение: 3 простых и эффективных способа
© Freepik

Повышенный пульс: как его снизить

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, для того, чтобы успокоить колотящееся сердце, можно:

  • задержать дыхание;
  • слегка надавить на глазные яблоки (закрыв глаза само собой);
  • умыться холодной водой либо приложить к лицу лёд.

Всё это, по словам Кондрахина, должно помочь вернуть пульс в норму, однако это никак не скажется на той самой внутренней проблеме, которая провоцирует учащённое сердцебиение, поэтому визит к медицинскому специалисту откладывать нельзя.

Почему ускоряется пульс

Андрей Кондрахин объяснил: повышенный пульс — это ни что иное, как естественная реакция сердца на некие внутренние изменения, среди которых можно отметить:

  • стресс;
  • обезвоживание;
  • менструацию;
  • анемию;
  • нарушение работы щитовидки;
  • повышенную температуру и многое другое.

Пульс также может сбиваться и становиться аномально низким при:

  • регулярных физнагрузках;
  • падении уровня сахара в крови;
  • блокаде сердца и других состояниях.

Врач подчеркнул, что любое из описанных состояний поддаётся терапии. В каком-то из случаев нужно будет просто отдохнуть и расслабиться, как в ситуации с занятиями спортом. А где-то понадобится специфический подход: при обезвоживании придётся пить много воды, при стрессе — принять успокоительное, и так далее.

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