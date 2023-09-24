Как унять сумасшедшее сердцебиение: 3 простых и эффективных способа
Почти каждому знакомо чувство, что его сердечко вот-вот выскочит из груди. И все знают, что аномально высокий пульс (норма составляет 55–80 ударов в минуту) может сигнализировать только о каких-то изменениях внутри организма. Причём они бывают как закономерными (если заниматься спортом, то пульс точно ускорится), так и необычными. В любом случае повышенный пульс можно понизить довольно просто и быстро. Рассказываем, как это сделать.
Повышенный пульс: как его снизить
Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, для того, чтобы успокоить колотящееся сердце, можно:
- задержать дыхание;
- слегка надавить на глазные яблоки (закрыв глаза само собой);
- умыться холодной водой либо приложить к лицу лёд.
Всё это, по словам Кондрахина, должно помочь вернуть пульс в норму, однако это никак не скажется на той самой внутренней проблеме, которая провоцирует учащённое сердцебиение, поэтому визит к медицинскому специалисту откладывать нельзя.
Почему ускоряется пульс
Андрей Кондрахин объяснил: повышенный пульс — это ни что иное, как естественная реакция сердца на некие внутренние изменения, среди которых можно отметить:
- стресс;
- обезвоживание;
- менструацию;
- анемию;
- нарушение работы щитовидки;
- повышенную температуру и многое другое.
Пульс также может сбиваться и становиться аномально низким при:
- регулярных физнагрузках;
- падении уровня сахара в крови;
- блокаде сердца и других состояниях.
Врач подчеркнул, что любое из описанных состояний поддаётся терапии. В каком-то из случаев нужно будет просто отдохнуть и расслабиться, как в ситуации с занятиями спортом. А где-то понадобится специфический подход: при обезвоживании придётся пить много воды, при стрессе — принять успокоительное, и так далее.
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