Как узнать у себя синдром отложенной жизни? Назван главный симптом

Признаки синдрома отложенной жизни

Термин «синдром отложенной жизни» в 1997 году ввёл в оборот профессор Владимир Серкин Синдром характеризуется различным установками, которые человек формирует для себя, ожидая лучших времён.

«Он готовится к "лучшей жизни", отказывая себе в удовлетворении нужд «здесь и сейчас», перестаёт думать о насущных потребностях. Всё для "завтра" – в ущерб настоящему. Часто это проявляется в откладывании денег "на будущее", работе без выходных, снижении времени и качества сна, питания и отдыха. Главный симптом синдром отложенной жизни – неудовлетворённость настоящим », — объяснил «Секрету фирмы» Владимир Белов.

Но у каждого синдром проявляется по-своему. Психолог рассказал, как одна из его пациенток покупала модную одежду, но не носила её. Объясняла она это тем, что просто нет «подходящего случая». Другой пациент изводил себя работой в офисе без выходных. Он рассчитывал, что начальство заметит его старания и ему достанется вакантная должность. Когда на это место назначили человека «со стороны», у мужчины случился нервный срыв.

«Общей чертой проявления синдрома отложенной жизни может быть иллюзия будущего благополучия после перехода некой временной черты . Например, "пока я очень много работаю, а через несколько лет…". Следует обратить внимание, что даже конкретных сроков желаемого благополучия человек не называет. "Грядущее завтра" кажется более ярким, презентабельным и абсолютно счастливым, чем непонятное и утомительное сегодня», — пояснил психолог.

Кто обычно живет будущим

Профессор Серкин в своих работах писал, что синдрому отложенной жизни могут быть подвержены 90% людей. Причём риски одинаковы и у мужчин, и у женщин. Выходит, в той или иной степени почти каждый из нас свою жизни «откладывает». Мы строим планы, ставим себе цели на будущее. Но некоторых синдром вынуждает полностью жить завтрашним днём и невыносимо страдать в настоящем. Кто же подвержен ему больше остальных?

Перфекционисты . По его Белова, эти люди стремятся к безупречности, из-за чего часто откладывают дела на потом.

Люди, склонные к бесконечному анализу любой ситуации . Они находятся в замкнутом кругу, просчитывая результаты и возможные последствия. А время течёт как песок, и остановить его не возможно.

Люди с заниженной самооценкой. Постоянное сомнение в собственных возможностях и способностях не позволяет двигаться в «завтра».

К чему приводит неумение жить здесь и сейчас

По словам Белова, синдром отложенной жизни превращает людей в невротиков. Они могут впасть в состоянии апатии, депрессии, тревожности. Текущие жизненные потребности человека не удовлетворены, поэтому он становится раздражительным, быстро устаёт и главное — теряет уверенность в завтрашнем «лучшем дне».

«Часто люди уже имеющие подобную симптоматику обращаются к алкоголю или психоактивным веществам , что в свою очередь только усугубляет проблемы с психикой. Невротические расстройства – уже компетенция специалистов в области психического здоровья», — сказал психолог.

Профилактика синдрома отложенной жизни

Вот какие меры Владимир Белов считает важными для профилактики синдрома отложенной жизни: