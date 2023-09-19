Как узнать у себя синдром отложенной жизни? Назван главный симптом
Синдром отложенной жизни — состояние, при котором человек отказывает себе во многом ради «лучшей жизни» в неопределённом будущем. Кто-то экономит каждую копейку, стремясь накопить что-нибудь, а кто-то убивается на работе в расчёте когда-нибудь получить повышение. У каждого синдром проявляется по-разному, но общее для всех — неудовлетворённость настоящим. Психолог Владимир Белов рассказал «Секрету фирмы», чем опасно такое состояние.
Признаки синдрома отложенной жизни
Термин «синдром отложенной жизни» в 1997 году ввёл в оборот профессор Владимир Серкин Синдром характеризуется различным установками, которые человек формирует для себя, ожидая лучших времён.
«Он готовится к "лучшей жизни", отказывая себе в удовлетворении нужд «здесь и сейчас», перестаёт думать о насущных потребностях. Всё для "завтра" – в ущерб настоящему. Часто это проявляется в откладывании денег "на будущее", работе без выходных, снижении времени и качества сна, питания и отдыха. Главный симптом синдром отложенной жизни – неудовлетворённость настоящим», — объяснил «Секрету фирмы» Владимир Белов.
Но у каждого синдром проявляется по-своему. Психолог рассказал, как одна из его пациенток покупала модную одежду, но не носила её. Объясняла она это тем, что просто нет «подходящего случая». Другой пациент изводил себя работой в офисе без выходных. Он рассчитывал, что начальство заметит его старания и ему достанется вакантная должность. Когда на это место назначили человека «со стороны», у мужчины случился нервный срыв.
«Общей чертой проявления синдрома отложенной жизни может быть иллюзия будущего благополучия после перехода некой временной черты. Например, "пока я очень много работаю, а через несколько лет…". Следует обратить внимание, что даже конкретных сроков желаемого благополучия человек не называет. "Грядущее завтра" кажется более ярким, презентабельным и абсолютно счастливым, чем непонятное и утомительное сегодня», — пояснил психолог.
Кто обычно живет будущим
Профессор Серкин в своих работах писал, что синдрому отложенной жизни могут быть подвержены 90% людей. Причём риски одинаковы и у мужчин, и у женщин. Выходит, в той или иной степени почти каждый из нас свою жизни «откладывает». Мы строим планы, ставим себе цели на будущее. Но некоторых синдром вынуждает полностью жить завтрашним днём и невыносимо страдать в настоящем. Кто же подвержен ему больше остальных?
Перфекционисты. По его Белова, эти люди стремятся к безупречности, из-за чего часто откладывают дела на потом.
Люди, склонные к бесконечному анализу любой ситуации. Они находятся в замкнутом кругу, просчитывая результаты и возможные последствия. А время течёт как песок, и остановить его не возможно.
Люди с заниженной самооценкой. Постоянное сомнение в собственных возможностях и способностях не позволяет двигаться в «завтра».
К чему приводит неумение жить здесь и сейчас
По словам Белова, синдром отложенной жизни превращает людей в невротиков. Они могут впасть в состоянии апатии, депрессии, тревожности. Текущие жизненные потребности человека не удовлетворены, поэтому он становится раздражительным, быстро устаёт и главное — теряет уверенность в завтрашнем «лучшем дне».
«Часто люди уже имеющие подобную симптоматику обращаются к алкоголю или психоактивным веществам, что в свою очередь только усугубляет проблемы с психикой. Невротические расстройства – уже компетенция специалистов в области психического здоровья», — сказал психолог.
Профилактика синдрома отложенной жизни
Вот какие меры Владимир Белов считает важными для профилактики синдрома отложенной жизни:
- формирование у детей положительного отношения к имеющимся условиям жизни, межличностным отношениям материальному благополучию
- снижение влияния социальных сетей
- привычка не откладывать дела на потом — жить здесь и сейчас.