Как вернуть коже здоровье и сияние? Записывайте продукты-помощники

Для улучшения защитных свойств кожи врач рекомендует принимать зимой витамин А. Также важен витамин D — он стимулирует выработку коллагена и возвращает коже здоровое сияние.

На цвете кожи отражается и недостаток омега-3 и омега-6 жирных кислот. Они участвуют в укреплении волокон коллагена, стимулируют обмен веществ и имеют антиоксидантные свойства. Эти микроэлементы содержатся в жирных сортах рыбы — форели, лососе и сельди. Но есть их следует не чаще одного-двух раз в неделю.

Чтобы не появлялись покраснения, шелушения и высыпания, важно снабжать организм витамином C. Его много в цветной капусте, сладком болгарском перце, шиповнике и яблоках.

Вернуть коже красоту и здоровье способен и зелёный чай, а также натуральные добавки с его содержанием.

В качестве перекуса можно использовать арахис, семена кунжута и фисташки. Всё это — полноценные источники мощного антиоксиданта коэнзима Q10, который разглаживает морщины, выравнивает тон лица и предотвращает процессы преждевременного старения.

А ещё для того чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, важно круглый год правильно умываться. Советами поделилась косметик-эстеист Дарья Гончарик.