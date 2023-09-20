Здоровье
23:10, 20 сентября 2023
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Как восполнить нехватку без лекарств? Врач перечислила лучшие продукты

Кальций — важный для человека элемент, который не только укрепляет кости с зубами, но и помогает расслаблять мышцы, свёртывать кровь, а также формировать иммунитет. При этом организму кальция частенько не хватает, ведь его суточная норма достигает 1000–1500 мг, а люди далеко не всегда добавляют в рацион продукты, богатые элементом. Рассказываем, что это за продукты.

Как восполнить нехватку без лекарств? Врач перечислила лучшие продукты
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Как отметила акушер-гинеколог Екатерина Волкова, первое, что нужно знать: принимать препараты кальция не стоит.

Делать это нужно только при назначении врача, например — после удаления паращитовидных желёз. В ином случае в организме с большой вероятностью образуется излишек кальция, а это очень вредно.

А вот продукты с этим элементом можно и нужно добавлять в рацион. И самым лучшим источником кальция можно по праву назвать молочные продукты. Их лучше потреблять каждый день.

Так, всего в 30 г сыра в среднем содержится 250 мг кальция, в 200 мл молока — 200 мг, в 150 г творога — 250 мг.

Выручить с кальцием может не только молочка, но и, к примеру, мак или кунжут. В 100 г этих семян содержится до 1500 мг элемента, то есть как раз суточная доза. Однако есть кунжут и мак в таком количестве вредно — переборщите с калориями. Поэтому можно просто добавлять семена в блюда по чайной ложечке — это около 150 мг кальция (каждая ложка).

Среди других источников элемента можно выделить белокочанную капусту и сардины. В 100 г первой содержится 200 мг кальция, а в 100 г рыбы — до 400 мг. Причём если брать капусту, то всасывается полезное вещество из него почти так же хорошо, как из молочки.

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